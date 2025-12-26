Feid dejó fríos a sus seguidores con inesperada noticia previo a Fin de Año, ¿se retira de la música?

Salomón Villada Hoyos, mejor conocido como Feid en el mundo artístico, tiene sorprendidos a sus seguidores con una noticia que dio recientemente sobre su futuro.

¿Feid se va a retirar de la música? Esto dijo

El paisa se ha convertido en uno de los artistas más escuchados en el género urbano en el último tiempo en donde ha logrado posicionar sus canciones en lo más alto de las plataformas digitales.

El cantante en este último trimestre del año ha estado alejado de conciertos y redes sociales, algo que ha tenido a sus seguidores llenos de preguntas y dudas. Fue hasta hace unos días atrás cuando rompió su silencio para anunciar que se acababa su personaje del Ferxxo.

Ahora días después de este anuncio, en medio del cierre de año, Feid dejó a sus seguidores con más preguntas que respuestas tras un mensaje que muchos interpretaron como una posible despedida de la música.

Feid sorprendió a sus seguidores con inesperado anuncio. (AFP/ Ethan Miller)

¿Cuál fue el anuncio que Feid les hizo a sus fans antes del Fin de Año?

El cantante paisa compartió un video en sus redes sociales para agradecer a sus fanáticos por el apoyo recibido durante todo el presente año.

Sin embargo, en su mensaje dejó entre dudas si tendrá un retiro temporal de la música en 2026, ya que aseguró que podría retomar su carrera hasta el 2027.

Gracias por acompañarme en este 2025, nos vemos en el 2026 o nos vemos, o quizás en el 2027, se les quiere.

Aunque el reguetonero hizo énfasis en que por el momento se tomar un descanso para estos últimos días del año y principios del 2026: "Vacaciones por delante, así no lo crean, estamos camellando, chaito".



El anuncio llega luego de un año intenso para el artista, marcado por lanzamientos, giras y una fuerte presencia en la escena urbana, lo que explicaría la necesidad de bajar el ritmo por un tiempo. Sin embargo, no hay confirmación oficial de un retiro, sino más bien de una pausa que podría extenderse hasta 2026 o incluso 2027.

¿Feid confirmó ruptura con Karol G?

A esta incertidumbre se suma el silencio que rodea su relación con Karol G. Desde hace varias semanas, los seguidores de ambos artistas han notado la ausencia de apariciones públicas juntos, interacciones en redes sociales y referencias mutuas, lo que ha alimentado versiones sobre una posible ruptura.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni desmentido los rumores, el contexto ha hecho que cada mensaje del cantante sea analizado con lupa. Sin embargo, todo apunta a que Feid busca tomarse un tiempo lejos del foco mediático para priorizar su bienestar personal y creativo.