Carlos Vives vuelve a los escenarios de Colombia con su esperado “Tour al Sol”

Carlos Vives, el reconocido cantante colombiano, regresa a los escenarios de su país con su esperado "Tour al Sol", que recorrerá ciudades como: Medellín, Cali, Ibagué, entre otras.

Carlos Vives vuelve a los escenarios de Colombia
Carlos Vives vuelve a los escenarios de Colombia. Foto cortesía Sergio Rodríguez

El reconocido artista Carlos vives, de nacionalidad colombiana, volverá a pisar los escenarios del país que lo vio crecer; esta vez gracias a su más reciente gira, la cual nombró “Tour al Sol”. El público de las ciudades en las que Vives cantará, está ansioso por cantar y disfrutar sus clásicos, e incluso, sus más recientes sencillos.

¿Cuándo y en cuáles ciudades de Colombia cantará Carlos Vives?

A pesar de que Carlos Vives tiene admiradores de su música en todo el país, fueron unas cuantas las ciudades seleccionadas para recibirlo tras su regreso a Colombia; el tour tendrá un total de 7 fechas, las cuales están distribuidas de la siguiente manera:

  • Ibagué (18 de septiembre)
  • Bogotá (25 y 27 de septiembre)
  • Bucaramanga (16 de octubre)
  • Medellín (17 de octubre)
  • Pereira (06 de noviembre)
  • Cali (21 de noviembre)

¿El “Tour al Sol” de Carlos Vives solo será en Colombia?

Carlos Vives, además de sorprender con su anuncio de shows en Colombia, les dio el gusto a sus fans internacionales, afirmando que, de igual manera, se presentará en países como Ecuador, Canadá y Estados Unidos. Las fechas de sus shows en otros países no están confirmadas; sin embargo, se estipula que sea en abril del 2026.

Carlos Vives vuelve a Colombia con su gira "Tour al Sol"
Carlos Vives cantará en diferentes ciudades de Colombia /AFP/Than Miller

¿Cuándo puede adquirir las boletas del “Tour al Sol” de Carlos Vives?

Para adquirir las boletas del “Tour al Sol” de Carlos Vives en las diferentes ciudades de Colombia, es necesario que tenga presente que estarán disponibles en preventa desde el 11 de febrero del 2026 y en venta general, desde el 13 de febrero del 2026.

¿Cuál es el concepto que Carlos Vives le dio al “Tour del Sol”?

Más que una serie de conciertos, “Tour al Sol” es un viaje simbólico que sigue el recorrido del sol: desde el primer rayo del amanecer, hasta que llega el atardecer; acercando a su público a sentimientos cotidianos como la transformación de todo lo malo en emoción y magia.

Además, este anuncio llega acompañado del lanzamiento de “Te Dedico”, el primer sencillo de su próximo álbum “El Último Disco”, el cual tiene gran parte de la inspiración del “Tour al Sol”, ya que, según Carlos Vives:

“Tour al Sol tiene gran parte de la esencia del último disco”

