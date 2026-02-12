Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jessi Uribe compartió un video en el que le canta a su hija Emilia, ¿mostró el rostro de la bebé?

Jessi Uribe emocionó a sus seguidores con un tierno video que deja en evidencia lo que ha crecido su hija Emilia.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Jessi Uribe le dio la bienvenida a su hija Emilia a finales del 2025.
Jessi Uribe generó mucha ternura en redes con el nuevo video que compartió de Emilia. Foto: RCN

Jessi Uribe derritió las redes sociales al compartir un nuevo video de su hija Emilia. La grabación deja ver lo que ha crecido la pequeña, quien llegó al mundo en noviembre del 2025.

¿Jessi Uribe finalmente dejó ver el rostro de su hija Emilia?

Durante toda la grabación, Jessi sostiene en su brazo izquierdo a la niña y lo hace mientras interpreta la letra de una de sus canciones.

Jessi se asegura de no mostrar el rostro de la menor, pues esa ha sido la decisión, tanto de él como de Paola Jara para resguardar su privacidad.

La tierna escena generó muchas reacciones en redes sociales y dejó en evidencia la gran conexión que existe entre la menor y su padre. Emilia es la quinta hija del cantante nacido en Bucaramanga.

“Que video tan lindo y hermoso”, “lo más tierno que veré hoy”, “que cabello tan negro y hermoso”, “hola Jessi quiero saber si la niña tiene tus ojos claros”, “hermosa Princesita. Dios los cuide, acompañe y bendiga siempre”.


Desde el nacimiento de Emilia, Jessi Uribe y Paola Jara han compartido distintas imágenes y videos al lado de su hija, pero siempre se han asegurado de no mostrar el rostro de la pequeña.

¿Por qué Jessi Uribe y Paola Jara han decidido no mostrar el rostro de su hija Emilia?

La decisión de los cantantes colombianos obedecería a cuidar su privacidad, dado la gran fama que tienen ambos y la curiosidad que despierta entre los internautas.

Lo hecho por Jessi y Paola, sin embargo, no es nuevo entre estrellas de la farándula colombiana. En su momento, J Balvin tomó la misma decisión con su hijo Río y Greeicy Rendón con su hijo Kai.

Paola Jara y Jessi Uribe están casados y ya le dieron la bienvenida a su primer hijo.
Paola Jara y Jessi Uribe han preferido no mostrar el rostro de su hija. Fotos: AFP - Jason Koerner / RCN

Otros, entre tanto, piensan totalmente distinto y han optado por compartir el rostro de sus pequeños sin ningún tipo de temor. Ese es el caso de Daniela Ospina, quien ya ha dejado ver muchas imágenes de frente de Lorenzo, el hijo que llegó al mundo fruto de su relación con Gabriel Coronel.

Lo que está claro es que los internautas siguen ansiosos por conocer el rostro de Emilia para saber si se parece al papá o a la mamá.

¿Cuál fue el video que publicó Jessi Uribe y que impactó a sus seguidores?

Jessi Uribe impactó a sus seguidores al compartir un video que muestra los riesgos que enfrenta a diario, tanto él como su equipo de trabajo, para cumplir con las distintas presentaciones que programa a lo largo del país.

El video, divulgado a través de su cuenta de Instagram, muestra el momento en que el bus del artista pasa por una carretera muy angosta y que rodea un profundo abismo.

Jessi Uribe dejó ver los riesgos que enfrenta en su carrera al moverse por carreteras colombianas.
Jessi Uribe llamó la atención de sus fans por el sorprendente video que compartió en redes sociales. Foto: AFP - Sergi Alexander

El hecho puso en evidencia los peligros que asumen los artistas para llegar a regiones recónditas de Colombia buscando mostrar su música. Además, trajo a colación lo vivido con Yeison Jiménez, quien se accidentó en su avioneta cuando, justamente, pretendía viajar de Boyacá a Antioquia a dar un concierto.

