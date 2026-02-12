Shakira recibió curioso regalo de su hermana tras el primer año de su gira, ¿de qué se trata?

Luego de haber retomado su agenda en vivo, Shakira se mostró emocionada al compartir el regalo que recibió al conmemorar el primer año de su gira mundial.

¿Cómo le fue a Shakira con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2025?

La gira de Shakira en 2025 fue un fenómeno global, consolidándola como la artista latina más taquillera del año y rompiendo múltiples récords de asistencia y recaudación.

El tour destacó por su uso de tecnología de punta, incluyendo visuales envolventes y un diseño de escenario que permitía a Shakira estar muy cerca de su público. Billboard la reconoció con el premio a la Artista más importante en giras mundiales del año.

Shakira hizo historia con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour / (Foto de AFP)

El show fue descrito como un "relato continuo" de resiliencia y empoderamiento. Con una duración de aproximadamente dos horas y media, el repertorio incluyó más de 30 canciones, entre las que destacaron exitos como: TQG, Te felicito, Antología, Hips Don't Lie, entre otros.

¿Cuáles son las fechas confirmadas de Shakira en 2026?

El recorrido de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2026 incluye presentaciones en América Central, México y Oriente Medio. En México están programadas las siguientes funciones:

Tuxtla Gutiérrez (21 de febrero)

Mérida (24 de febrero)

Ciudad de México (27 de febrero, Estadio GNP Seguros).

Shakira en Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2026 / (Foto de AFP)

En Oriente Medio se anunciaron fechas en:

Áqaba (28 de marzo)

Doha (1 de abril)

Abu Dabi (4 de abril)

Gran Premio de Arabia Saudí de la Fórmula 1 en Yeda (19 de abril).

¿Cuál fue el regalo que recibió Shakira?

Tras una pausa de varias semanas, Shakira reanudó Las mujeres ya no lloran World Tour con dos presentaciones en San Salvador. En estos encuentros se congregaron seguidores de distintos países de América Central que asistieron a las fechas del 7 y 8 de febrero.

Tras continuar con su gira, la artista se mostró emocionada al mostrar el regalo que recibió por parte de Maite Marcos, directora de coreografía del tour, y a quien considera su hermana.

El obsequio fue una armónica de tamaño reducido. En el mensaje que acompañó el instrumento, la coreógrafa hizo referencia al año de recorrido del tour y al proceso que ha implicado sostener la agenda de presentaciones.

La loba lleva un año perseverando el juego, dándole un hogar a la manada

Shakira compartió el detalle con sus seguidores y mencionó el vínculo profesional con la integrante de su equipo. Internautas afirman que el gesto refleja la dinámica de trabajo que se ha construido durante el desarrollo de la gira.