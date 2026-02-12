Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Shakira recibió curioso regalo de su hermana tras el primer año de su gira, ¿de qué se trata?

Shakira sorprendió al leer la dedicatoria del obsequio que recibió tras el aniversario de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Shakira recibió curioso regalo de su hermana tras el primer año de su gira
Shakira se mostró emocionada al presumir su regalo / (Foto de AFP)

Luego de haber retomado su agenda en vivo, Shakira se mostró emocionada al compartir el regalo que recibió al conmemorar el primer año de su gira mundial.

Artículos relacionados

¿Cómo le fue a Shakira con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2025?

La gira de Shakira en 2025 fue un fenómeno global, consolidándola como la artista latina más taquillera del año y rompiendo múltiples récords de asistencia y recaudación.

El tour destacó por su uso de tecnología de punta, incluyendo visuales envolventes y un diseño de escenario que permitía a Shakira estar muy cerca de su público. Billboard la reconoció con el premio a la Artista más importante en giras mundiales del año.

¿Cómo le fue a Shakira con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2025?
Shakira hizo historia con Las Mujeres Ya No Lloran World Tour / (Foto de AFP)

El show fue descrito como un "relato continuo" de resiliencia y empoderamiento. Con una duración de aproximadamente dos horas y media, el repertorio incluyó más de 30 canciones, entre las que destacaron exitos como: TQG, Te felicito, Antología, Hips Don't Lie, entre otros.

Artículos relacionados

¿Cuáles son las fechas confirmadas de Shakira en 2026?

El recorrido de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2026 incluye presentaciones en América Central, México y Oriente Medio. En México están programadas las siguientes funciones:

  • Tuxtla Gutiérrez (21 de febrero)
  • Mérida (24 de febrero)
  • Ciudad de México (27 de febrero, Estadio GNP Seguros).
¿Cuáles son las fechas confirmadas de Shakira en 2026?
Shakira en Las Mujeres Ya No Lloran World Tour 2026 / (Foto de AFP)

En Oriente Medio se anunciaron fechas en:

  • Áqaba (28 de marzo)
  • Doha (1 de abril)
  • Abu Dabi (4 de abril)
  • Gran Premio de Arabia Saudí de la Fórmula 1 en Yeda (19 de abril).

Artículos relacionados

¿Cuál fue el regalo que recibió Shakira?

Tras una pausa de varias semanas, Shakira reanudó Las mujeres ya no lloran World Tour con dos presentaciones en San Salvador. En estos encuentros se congregaron seguidores de distintos países de América Central que asistieron a las fechas del 7 y 8 de febrero.

Tras continuar con su gira, la artista se mostró emocionada al mostrar el regalo que recibió por parte de Maite Marcos, directora de coreografía del tour, y a quien considera su hermana.

El obsequio fue una armónica de tamaño reducido. En el mensaje que acompañó el instrumento, la coreógrafa hizo referencia al año de recorrido del tour y al proceso que ha implicado sostener la agenda de presentaciones.

La loba lleva un año perseverando el juego, dándole un hogar a la manada

Shakira compartió el detalle con sus seguidores y mencionó el vínculo profesional con la integrante de su equipo. Internautas afirman que el gesto refleja la dinámica de trabajo que se ha construido durante el desarrollo de la gira.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Sonia Restrepo compartió un emotivo mensaje para Yeison Jiménez tras un mes de su fallecimiento Yeison Jiménez

Sonia Restrepo recordó a Yeison Jiménez con desgarrador mensaje: “Santi ya dijo papá”

Tras un mes del fallecimiento de Yeison Jiménez, su esposa, Sonia Restrepo compartió un desgarrador mensaje.

Paola Jara, jessi uribe y pipe bueno Jessi Uribe

Paola Jara, Jessi Uribe, Pipe Bueno y más artistas harán sorprendente concierto

Los artistas del género regional han demostrando que están más unidos que nunca luego de su lamentable pérdida de Yeison Jiménez.

Blessd

Novia de Blessd presumió la camioneta que le dio el cantante y terminó con rumores; así lo mostró

Novia de Blessd mostró el lujoso regalo que le dio el cantante urbano y puso fin a los rumores que circulaban sobre ellos.

Lo más superlike

Orlando Liñán cambia de look. Talento nacional

Orlando Liñán se despidió de su tradicional estilo y presentó un radical cambio de look; así luce

Orlando Liñán sorprendió al mostrar su radical cambio de look y generó una ola de comentarios en redes sociales.

Johanna Fadul arremete contra Maiker y pide su eliminación: “Es un resentido” Johanna Fadul

Johanna Fadul arremete contra Maiker y pide su eliminación: “Es un resentido”

fallece joven futbolista de 28 años tras dura lucha contra el cáncer Viral

Luto en el fútbol: fallece joven futbolista de 28 años tras dura lucha contra el cáncer

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional Talento internacional

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano