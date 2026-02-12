Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Orlando Liñán se despidió de su tradicional estilo y presentó un radical cambio de look; así luce

Orlando Liñán sorprendió al mostrar su radical cambio de look y generó una ola de comentarios en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Orlando Liñán cambia de look.
Orlando Liñán impacta con su cambio de imagen. (Foto Canal RCN)

El presentador del programa Buen Día Colombia, Orlando Liñán, causó revuelo en redes al mostrar su impactante cambio de look.

Orlando Liñán se quita su cabellera.
Orlando Liñán se quita su cabellera y presume su nueva imagen en redes. (Foto Canal RCN)

¿Cómo fue el cambio de imagen de Orlando Liñán?

El cantante se caracterizaba por llevar el pelo levantado en la parte de adelante y largo en la parte de atrás, un estilo que mantuvo por muchos años.

Orlando decidió deshacerse de su cabellera y raparse completamente. Mediante sus historias en Instagram, el intérprete de Diomedes Díaz mostró este radical cambio que generó una ola de comentarios por parte de sus seguidores.

Los elogios no dejaron de llegar para el presentador, muchos internautas le expresaron que tomó una buena decisión al cortarse el pelo, ya que se ve menos juvenil y un poco más maduro.

Este cambio refleja una nueva etapa personal y profesional en el cantante. Orlando ya lleva varios años como presentador del programa matutino Buen Día Colombia y no había hecho un cambio tan radical de imagen desde entonces.

El artista explicó que este cambio responde a una necesidad de renovación. Después de varios años con el mismo estilo, sintió que era el momento de mostrar una faceta distinta, más sobria y acorde con la etapa que vive actualmente.

Orlando aseguró que el corte de cabello no solo es un cambio físico, sino también un símbolo de crecimiento personal y profesional.

Sus compañeros de Buen Día Colombia también celebraron la transformación, señalando que refleja la energía y el entusiasmo que él transmite cada mañana en el programa.

¿De qué se trata el programa Buen Día Colombia?

Buen Día Colombia es un programa de variedades y entretenimiento de actualidad que se transmite por la señal principal y la aplicación del Canal RCN

Allí se realizan entrevistas, se presentan secciones de música, cultura, noticias ligeras y temas de interés para toda la familia.

Orlando comparte la conducción junto a Ana Karina Soto, Sandra Bohórquez, Andrés López y María Mercedes Ruiz, quienes cada mañana acompañan a los televidentes con información y entretenimiento.

Orlando Liñán es presentador.
Orlando Liñán es presentador de Buen Día Colombia. (Foto Canal RCN)
