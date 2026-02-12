Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lina Tejeiro hizo inesperada confesión sobre su participación en MasterChef Celebrity 2026; esto dijo

Lina Tejeiro confesó cómo vive las exigentes jornadas de MasterChef Celebrity 2026 y sorprendió con su sinceridad.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Lina Tejeiro habló de su participación.
Lina Tejeiro habló de su participación en MasterChef Celebrity 2026. (Foto Canal RCN)

La actriz Lina Tejeiro hizo una confesión sobre su participación en MasterChef Celebrity 2026.

Lina Tejeiro reveló que se siente agotada.
Lina Tejeiro reveló que se siente agotada pero feliz por las grabaciones de MasterChef Celebrity 2026. (Foto Canal RCN)

Lina fue escogida para ser parte de esta nueva temporada de la cocina más famosa del mundo.

Junto a grandes personalidades del entretenimiento y el deporte nacional, la presentadora demostrará su capacidad para crear platos y hacer recetas.

Unos días atrás, el Canal RCN reveló todo el elenco de esta producción y desde ese momento los participantes han mostrado cómo están viviendo las grabaciones del programa.

¿Qué expresó Lina Tejeiro sobre su participación en MasterChef Celebrity 2026?

A través de su cuenta de Instagram, Lina compartió una historia muy temprano en la que expresó sentirse agradecida por esta oportunidad profesional.

La actriz confesó que hay jornadas en las que se levanta con mucha motivación y energía, pero también otras en las que el cansancio le pesa y le cuesta mantener el ritmo.

La actriz relató que las largas y exigentes jornadas de rodaje han sido un reto constante.

Sin embargo, aseguró que se siente tranquila con su avance en la cocina y que cada día aprende algo nuevo.

Lina destacó que, aunque el madrugar y la presión de las pruebas pueden ser agotadores, está comprometida con dar lo mejor de sí en cada reto.

Además, manifestó que espera contar con el apoyo de sus seguidores durante la competencia, ya que su esfuerzo está enfocado en llegar lo más lejos posible dentro del reality.

"Ya no aguanto más", expresó Lina Tejeiro en su publicación.

¿Lina Tejeiro regresa al Canal RCN?

Este regreso a RCN marca un nuevo capítulo en su carrera, después de haber sido la presentadora del after show de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, junto a Roberto Velásquez.

Su participación en MasterChef Celebrity ha generado gran expectativa entre los fanáticos, quienes esperan verla desenvolverse frente a los tres jurados: Jorge Rausch, Nicolás de Zubiríay Belén Alonso.

Aunque aún no se confirma la fecha exacta del estreno, los internautas esperan con ansias el inicio de la temporada.

Lina Tejeiro, con su carisma y autenticidad, se perfila como una de las figuras más visibles de MasterChef Celebrity 2026.

Lina Tejeiro revela que está aprendiendo mucho.
Lina Tejeiro revela que está aprendiendo mucho en MasterChef Celebrity 2026. (Foto Canal RCN)
