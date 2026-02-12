Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mafe Walker reveló su momento más difícil en La casa de los famosos Colombia; esto dijo

Mafe Walker relató cuál fue su momento más difícil en La casa de los famosos Colombia y sorprendió con su confesión.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Mafe Walker reveló su momento más difícil.
Mafe Walker reveló su momento más difícil en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)

La exparticipante de la primera temporada de La casa de los famosos, Mafe Walker, reveló en el programa ¿Qué hay pa' dañar? cuál fue el momento más difícil en su participación en el reality.

Mafe Walker habló de su tenso momento.
Mafe Walker habló de su tenso momento con Karen Sevillano. (Foto Canal RCN)

La creadora de contenido estuvo este 11 de febrero haciendo su análisis y dando su opinión sobre la nueva temporada.

Mafe expresó que aún mantiene contacto con sus excompañeros Julián Trujillo, Martha Isabel Bolaños y Sebastián González, integrantes del equipo “Galáctico”, con quienes de vez en cuando se reúne.

¿Cuál fue el momento más difícil para Mafe Walker en su paso por La casa de los famosos Colombia?

La influenciadora confesó que uno de los momentos más duros de su paso por la casa fue un fuerte enfrentamiento con la ganadora de esa temporada, Karen Sevillano.

El episodio ocurrió tras la actividad del cine, donde el Jefe reveló secretos y conversaciones de los participantes.

En ese espacio, Karen hizo comentarios sobre los familiares y seres queridos de Mafe que no le agradaron, lo que generó su molestia y un reclamo directo.

Aunque Karen se disculpó, Mafe aseguró que la relación entre ambas nunca volvió a ser la misma.

La creadora de contenido también compartió sus impresiones sobre la tercera temporada del reality.

Para ella, esta edición se caracteriza por rivalidades más marcadas y tensiones que se evidencian en cada gala.

En la reciente nominación los habitantes debían entregar banderas a los compañeros que querían enviar a la placa. Los famosos que acumularon más banderas quedaron en riesgo.

¿Cómo quedó la placa parcial de nominados de La casa de los famosos Colombia 3?

La placa parcial de esta semana se conformó de la siguiente manera: Beba fue nominada por los líderes Alexa Torrex y Juanse Laverde; Eidevin, Alejandro Estrada y Juan Palau fueron puestos en riesgo por decisión de sus compañeros; Maiker y Jay Torres quedaron nominados por el público; Valentino fue dejado en placa por las eliminadas Sara Uribe y Marilyn Patiño; y finalmente, Manuela Gómez recibió un castigo por moverse durante el “congelado”, cuando entraron su novio y su hija Samantha.

Este grupo de nominados no es definitivo, pues la placa puede cambiar con la prueba de salvación, que dará la oportunidad a uno de ellos de quitarle ese poder a los líderes y librarse del riesgo y continuar en la competencia con mayor tranquilidad.

Mafe Walker hizo parte de los 'Galácticos'.
Mafe Walker hizo parte de los 'Galácticos' en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)
