Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así luce la hija de Lele Pons y Guaynaa: la pareja mostró su rostro por primera vez

Mira cómo luce Eloísa, la hija de Lele Pons y Guaynaa, tras revelar su rostro por primera vez.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Así luce la hija de Lele Pons y Guaynaa: la pareja mostró su rostro por primera vez
Así luce la hija de Lele Pons y Guaynaa: la pareja mostró su rostro por primera vez. (Foto IA) (Foto Theo Wargo / AFP)

Lele Pons y Guaynaa dieron un paso importante en su vida familiar al compartir por primera vez el rostro de su hija, un momento que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Artículos relacionados

Desde el nacimiento de la bebé en julio de 2025, la pareja había optado por mantener su identidad en reserva, priorizando la privacidad y el bienestar de la menor frente a la exposición digital.

Durante meses, ambos compartieron escenas de su nueva etapa como padres, pero siempre cuidando de no mostrar el rostro de su hija. Fotografías de espaldas o primeros planos de manos fueron parte de la estrategia con la que buscaron protegerla de los riesgos del internet y la sobreexposición mediática.

Sin embargo, tras siete meses de discreción, la pareja decidió que era el momento adecuado para presentar oficialmente a su hija ante el mundo.

Lele Pons sorprende al revelar el rostro de su hija Eloísa tras meses de misterio
Lele Pons sorprende al revelar el rostro de su hija Eloísa tras meses de misterio. (Foto Theo Wargo / AFP)

Artículos relacionados

¿Cómo luce la bebé de Lele Pons y Guaynaa?

A través de un carrusel de fotografías publicado en Instagram, Lele Pons y Guaynaa revelaron el rostro de su hija Eloísa, acompañando las imágenes con el mensaje:

“Say hello to Eloísa / Dile hola a Eloísa”.

El post muestra varias instantáneas que recorren momentos familiares desde el nacimiento de la bebé hasta la actualidad.

Eloísa, de siete meses, llamó la atención por su cabello castaño claro, casi rubio, y por sus ojos azules con tonos grisáceos. Además de los retratos de la pequeña, el carrusel incluyó imágenes privadas de la familia, reflejando la complicidad y el amor que han construido en esta nueva etapa.

La publicación fue recibida con entusiasmo por los seguidores de la pareja, quienes esperaban desde hace tiempo conocer el rostro de la bebé.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

La revelación no tardó en volverse viral. En pocas horas, la publicación superó los 3,1 millones de “likes” y acumuló más de 36 mil comentarios, la mayoría llenos de mensajes positivos y felicitaciones.

Artículos relacionados

Varias figuras del entretenimiento colombiano y latinoamericano se sumaron a las reacciones, destacando la ternura de la bebé y celebrando a la familia. Entre los comentarios se leyeron mensajes de celebridades como Daniela Álvarez, Valerie Domínguez, Johanna Fadul, Luisa Fernanda W y La Segura, entre otras.

Muchos usuarios resaltaron el notable parecido de Eloísa con Guaynaa, mientras otros destacaron la decisión de la pareja de haber esperado el momento adecuado para compartir este aspecto tan privado de su vida.

Lele Pons y Guaynaa muestran por primera vez el rostro de su hija Eloísa
Lele Pons y Guaynaa muestran por primera vez el rostro de su hija Eloísa. (Foto Theo Wargo / AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Jesuu atraviesa doloroso luto: imágenes de su emotivo último adiós La Jesuu

La Jesuu atraviesa doloroso luto: así fue la emotiva despedida a su ser querido

La Jesuu compartió un desgarrador mensaje tras confirmar el fallecimiento de un ser querido que hoy la tiene de luto.

Orlando Liñán cambia de look. Talento nacional

Orlando Liñán se despidió de su tradicional estilo y presentó un radical cambio de look; así luce

Orlando Liñán sorprendió al mostrar su radical cambio de look y generó una ola de comentarios en redes sociales.

Psicofonías atribuidas a Yeison Jiménez causan conmoción Yeison Jiménez

Psicofonías de Yeison Jiménez: experto asegura que el cantante intenta enviar un mensaje

Investigador paranormal aseguró que Yeison Jiménez estaría intentado comunicarse con sus seres queridos desde el más allá.

Lo más superlike

Reina del Carnaval vive indignante momento tras beso no consentido durante desfile Viral

Reina del Carnaval vive indignante momento tras beso no consentido durante desfile | VIDEO

La Reina del Carnaval vivió un indignante momento durante la Guacherna cuando un hombre la besó sin su consentimiento.

Johanna Fadul arremete contra Maiker y pide su eliminación: “Es un resentido” Johanna Fadul

Johanna Fadul arremete contra Maiker y pide su eliminación: “Es un resentido”

Shakira recibió curioso regalo de su hermana tras el primer año de su gira Shakira

Shakira recibió curioso regalo de su hermana tras el primer año de su gira, ¿de qué se trata?

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional Talento internacional

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano