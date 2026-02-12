Así luce la hija de Lele Pons y Guaynaa: la pareja mostró su rostro por primera vez

Lele Pons y Guaynaa dieron un paso importante en su vida familiar al compartir por primera vez el rostro de su hija, un momento que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

Desde el nacimiento de la bebé en julio de 2025, la pareja había optado por mantener su identidad en reserva, priorizando la privacidad y el bienestar de la menor frente a la exposición digital.

Durante meses, ambos compartieron escenas de su nueva etapa como padres, pero siempre cuidando de no mostrar el rostro de su hija. Fotografías de espaldas o primeros planos de manos fueron parte de la estrategia con la que buscaron protegerla de los riesgos del internet y la sobreexposición mediática.

Sin embargo, tras siete meses de discreción, la pareja decidió que era el momento adecuado para presentar oficialmente a su hija ante el mundo.

Lele Pons sorprende al revelar el rostro de su hija Eloísa tras meses de misterio. (Foto Theo Wargo / AFP)

¿Cómo luce la bebé de Lele Pons y Guaynaa?

A través de un carrusel de fotografías publicado en Instagram, Lele Pons y Guaynaa revelaron el rostro de su hija Eloísa, acompañando las imágenes con el mensaje:

“Say hello to Eloísa / Dile hola a Eloísa”.

El post muestra varias instantáneas que recorren momentos familiares desde el nacimiento de la bebé hasta la actualidad.

Eloísa, de siete meses, llamó la atención por su cabello castaño claro, casi rubio, y por sus ojos azules con tonos grisáceos. Además de los retratos de la pequeña, el carrusel incluyó imágenes privadas de la familia, reflejando la complicidad y el amor que han construido en esta nueva etapa.

La publicación fue recibida con entusiasmo por los seguidores de la pareja, quienes esperaban desde hace tiempo conocer el rostro de la bebé.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

La revelación no tardó en volverse viral. En pocas horas, la publicación superó los 3,1 millones de “likes” y acumuló más de 36 mil comentarios, la mayoría llenos de mensajes positivos y felicitaciones.

Varias figuras del entretenimiento colombiano y latinoamericano se sumaron a las reacciones, destacando la ternura de la bebé y celebrando a la familia. Entre los comentarios se leyeron mensajes de celebridades como Daniela Álvarez, Valerie Domínguez, Johanna Fadul, Luisa Fernanda W y La Segura, entre otras.

Muchos usuarios resaltaron el notable parecido de Eloísa con Guaynaa, mientras otros destacaron la decisión de la pareja de haber esperado el momento adecuado para compartir este aspecto tan privado de su vida.