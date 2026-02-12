Gregorio Pernía sorprendió con una foto de cómo lucía hace varios años

El actor Gregorio Pernía vuelve a posicionarse en el centro de la conversación digital luego de haber compartido una fotografía en la que revela cómo lucía hace algunos años.

Artículos relacionados Bad Bunny Bad Bunny recibe inesperado agradecimiento de El Gran Combo tras revivir su clásico salsero

¿Cuál es la trayectoria de Gregorio Pernía?

En redes destacan que la trayectoria de Gregorio Pernía es una de las figuras más versátiles de la televisión colombiana. El actor abarca más de 25 años de carrera en teatro, cine, televisión y, más recientemente, el mundo de los realities y las redes sociales.

Gregorio estudió teatro durante siete años antes de dar el salto a la televisión. Pernía se dio a conocer a finales de los años 90 y se convirtió en uno de los galanes y villanos más solicitados de ese entonces.

Su papel de "Federico" en la telenovela La madre del Canal RCN lo catapultó al reconocimiento nacional, catalogándose como Mejor Revelación. Participó en La hija del mariachi (2006), y en MasterChef Celebrity Colombia 2021.

Gregorio Pernía en MasterChef Celebrity 2021 / (Foto del Canal RCN)

Artículos relacionados Yeison Jiménez Sonia Restrepo recordó a Yeison Jiménez con desgarrador mensaje: “Santi ya dijo papá”

¿Cuál es la historia de Gregorio Pernía y Erika Farfán?

La historia entre Gregorio Pernía y Érika Rodríguez Farfán es una de las más admiradas de la farándula colombiana. Aunque a menudo se le menciona solo como Erika Rodríguez, su apellido completo es Farfán.

Se conocieron en 2003 en un evento social en Bogotá. En ese momento, Gregorio venía de una separación mediática de la actriz Marcela Mar y buscaba un respiro de la exposición pública. El actor afirma que Erika, quien era modelo, le brindó la paz que él necesitaba.

La historia de Gregorio Pernía y Erika Farfán / (Foto de AFP)

Tras cuatro años de noviazgo, se casaron en 2007. Hoy en día tienen tres hijos en común (Luna, Valentino y Gregorio JR) y presumen en redes el respeto con el que han forjado su familia.

¿Cómo lucía Gregorio Pernía en 2003?

A través de su cuenta de Instagram, Erika Farfán sorprendió a sus fans al revelar cómo lucían ella y su esposo hace algunos años. En la fotografía se ve a la pareja sonriendo en compañía de Luna, su hija mayor.

Así empezó esta historia de amor desde el 2003 juntos

La foto rápidamente llamó la atención en redes, donde los internautas destacaron el gran parecido entre Erika y Luna.