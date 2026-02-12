Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Johanna Fadul arremete contra Maiker y pide su eliminación: “Es un resentido”

Johanna Fadul lanzó fuertes críticas contra Maiker y aseguró que quiere verlo fuera de La casa de los famosos.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Johanna Fadul arremete contra Maiker y pide su eliminación: “Es un resentido” (Foto Canal RCN)

Johanna Fadul volvió a encender la conversación alrededor de La casa de los famosos tras referirse sin filtros a uno de los participantes que aún continúa en competencia.

A través de sus redes sociales, la actriz habló abiertamente del reality y dejó clara su postura frente a lo que considera actitudes negativas dentro de la casa.

Desde su salida, Fadul ha sido constante en sus opiniones sobre lo que ocurre en el encierro.

La actriz ha confirmado en varias ocasiones que sigue viendo el programa para conocer cómo avanzan sus excompañeros y cómo se desarrollan las dinámicas, lo que la ha llevado a expresar críticas puntuales sobre algunos participantes.

¿Qué dijo Johanna Fadul sobre Maiker?

En uno de sus más recientes pronunciamientos, Johanna aseguró que desea que Maiker sea el próximo eliminado del reality.

Según explicó, considera que su comportamiento dentro de la casa no aporta nada positivo al programa y que su forma de reaccionar ante las situaciones genera un ambiente tenso.

La actriz afirmó que Maiker “todo lo cuestiona, todo le afecta” y aseguró que, desde su perspectiva, es una persona “resentida” y “tocada”.

También señaló que tiene un ego muy elevado y que no logra manejar las críticas ni las diferencias con otros participantes. Incluso comentó que le habría gustado seguir dentro del programa para poder confrontarlo directamente.

“Voy por Maiker, ese pelao es muy intocable, todo lo cuestiona, todo le afecta, yo considero y si lastima no haber estado allá dentro para tirarsela en la cara, me parece un ser humano resentido, tocado, no pasa media, tiene el ego por allá, mejor dicho, pasa la estratosfera y mucho más”, dijo Johanna Fadul.

Para Johanna, aunque reconoce que La casa de los famosos necesita polémica para mantener la atención del público, considera que el comportamiento de Maiker no suma al formato. Por esa razón, expresó su deseo de que abandone la competencia lo antes posible.

¿Qué más ha comentado Johanna Fadul sobre La casa de los famosos tras su salida?

Además de opinar sobre sus excompañeros, Johanna Fadul también ha hablado de su experiencia personal dentro del programa. La actriz reveló que durante su estadía bajó considerablemente de peso, llegando a salir con 44 kilos, cuando normalmente pesa entre 48 y 49. Según explicó, el encierro y las condiciones del reality influyeron directamente en su estado físico.

Fadul confesó que, aunque en algunos momentos extraña estar dentro de la casa y la dinámica del programa, no regresaría bajo ninguna circunstancia. Aseguró que su salida no fue bonita y que quedó con una sensación amarga por la forma en la que terminó su participación.

Sus declaraciones continúan alimentando el debate entre los seguidores del reality, quienes se mantienen atentos tanto a lo que ocurre dentro de la casa como a las reacciones de los exparticipantes fuera de ella.

