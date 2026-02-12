Reina del Carnaval vive indignante momento tras beso no consentido durante desfile | VIDEO

Lo que debía ser una noche de celebración y alegría durante el tradicional desfile de la Guacherna terminó convirtiéndose en un momento incómodo para la Reina del Carnaval de Barranquilla, Michelle Char, quien vivió una situación inesperada mientras compartía con el público.

El hecho ocurrió en medio del recorrido nocturno, uno de los eventos más emblemáticos del Carnaval, cuando la soberana se encontraba saludando a los asistentes y disfrutando del contacto cercano con los barranquilleros, algo que ha caracterizado su reinado por su cercanía y espontaneidad.

¿Qué le pasó a Michelle Char durante el desfile de la guacherna?

Michelle Char avanzaba entre el público saludando, abrazando y compartiendo con las personas que se acercaban a verla.

En uno de esos momentos, al aproximarse a un grupo de asistentes, un hombre la tomó del cuello y la jaló hacia él con la aparente intención de besarla, logrando hacerlo sin que la reina lo esperara ni lo autorizara.

La reacción de Michelle fue inmediata: se apartó rápidamente del lugar, visiblemente afectada, mientras sus edecanes intervinieron de inmediato para alejar al hombre. Varias personas del público que presenciaron la escena también reaccionaron, reclamándole su comportamiento.

Posteriormente, en videos que circularon en redes sociales, se pudo ver a la Reina del Carnaval llorando tras lo ocurrido, imágenes que generaron múltiples reacciones y opiniones entre los usuarios.

Reina del Carnaval enfrenta incómoda situación tras beso inesperado en la Guacherna. (Foto IA)

¿Qué dijo Michelle Char sobre el suceso?

Luego de que el clip se viralizara, Michelle Char decidió pronunciarse a través de sus redes sociales para dar su versión de los hechos y, sobre todo, para frenar una ola de comentarios que buscaban señalar y at4car al hombre involucrado.

En su mensaje, la reina pidió no fomentar el odio ni la persecución en redes. Explicó que el momento se dio en medio de la euforia del desfile y del contacto constante con el público.

“Yo no sé si fue con culpa o sin culpa, en realidad era un momento de euforia, yo estaba abrazando, me le estaba tirando a la gente, tal vez me jaló, tal vez fue una mala pasada y quedamos no sé”, expresó.

Michelle fue enfática en señalar que no desea promover rabia ni campañas de odio.

“Si para mí yo estoy bien, lo último que yo quiero es fomentar rabia y odio contra él que no sé quién es, no lo conozco”, agregó, pidiendo respeto y calma.

Sus palabras fueron valoradas por muchos seguidores, quienes destacaron su postura conciliadora y su llamado a manejar la situación con sensatez, en medio de una de las celebraciones más importantes de la ciudad.