fallece joven futbolista de 28 años tras dura lucha contra el cáncer

El fútbol español está de luto tras confirmarse la muerte de un joven deportista que, en los últimos meses, se había convertido en un símbolo de valentía y lucha.

La noticia fue confirmada el 11 de febrero de 2026 a través de un comunicado publicado por su familia, quienes informaron su fallecimiento y destacaron la fortaleza con la que enfrentó una enfermedad que cambió su vida de manera radical.

¿Quién era el futbolista que falleció?

Se trata de Xisco Quesada, futbolista mallorquín de 28 años, casado y padre de dos hijos.



A lo largo de su carrera deportiva, formó parte de clubes como Ferriolense y Platges de Calvià, donde dejó huella no solo por su desempeño en el campo, sino también por su calidad humana.

En los últimos meses, Xisco ganó una gran visibilidad en redes sociales al compartir su día a día sin filtros, mostrando su realidad con una honestidad que impactó a miles de personas.

A través de Instagram, donde llegó a reunir cerca de 370 mil seguidores, relató su proceso, sus miedos, su dolor y, sobre todo, su amor por su familia.

Su testimonio conectó con personas dentro y fuera del mundo del deporte, convirtiéndose en una voz de apoyo para otros pacientes que atravesaban situaciones similares.

Xisco Quesada falleció a los 28 años tras luchar contra el cáncer. (Foto IA)

¿Cuál fue la causa de muerte de Xisco Quesada?

Xisco Quesada falleció tras una dura batalla contra un cáncer de páncreas con metástasis en el hígado, enfermedad que le fue diagnosticada el 5 de junio de 2025.

Desde entonces, el futbolista permaneció en tratamiento médico y pasó sus últimas semanas ingresado en la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona.

Lejos de esconder su diagnóstico, decidió visibilizar la enfermedad y enfocar su mensaje en la importancia de vivir, incluso en medio de la adversidad.

Durante su proceso, impulsó una campaña de micromecenazgo que logró recaudar cerca de 900.000 euros, fondos que inicialmente buscaban apoyar sus tratamientos y que, por voluntad expresa del propio Xisco, serían destinados en gran parte a la investigación contra el cáncer de páncreas.

Tras conocerse su fallecimiento, las muestras de cariño no se hicieron esperar. Compañeros, seguidores y entidades deportivas expresaron su pesar y resaltaron el legado humano que deja Xisco Quesada, un futbolista que convirtió su lucha personal en un mensaje de esperanza para miles.