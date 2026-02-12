Westcol realizó un stream de 10 horas para recaudar fondos destinados a los afectados en Córdoba

Westcol utilizó su alcance en plataformas digitales para liderar una jornada solidaria enfocada en recaudar fondos para las familias afectadas y sorprendió a su audiencia al anunciar que destinaría una transmisión completa a reunir recursos económicos con un propósito claro, convertir cada aporte en ayudas concretas para los afectados en Córdoba.

¿Cómo funciona la iniciativa solidaria de Westcol?

El formato elegido fue un streaming de larga duración, programado para extenderse durante diez horas continuas. A lo largo de la transmisión, los seguidores realizaron donaciones voluntarias que se iban sumando en tiempo real, generando un ambiente de participación colectiva.

La meta establecida fue alcanzar los 15.000 dólares antes de la medianoche y durante el en vivo, Westcol no ocultó su sorpresa al ver la rapidez con la que comenzaron a subir las cifras.

La dinámica dejó ver el poder de convocatoria que puede tener una audiencia comprometida cuando se moviliza por una causa común.

¿Por qué convertir el dinero en mercados según Westcol?

Uno de los puntos más destacados del anuncio fue la decisión de destinar el total de lo recaudado a la compra de alimentos y productos esenciales, y enfatizó que esta modalidad permitirá un mayor control sobre la ayuda y reducirá el riesgo de pérdidas o mala administración.

10 horas de transmisión y miles de dólares reunidos para los damnificados por inundaciones./AFP: Tommaso Boddi

El objetivo es adquirir mercados que incluyan víveres de primera necesidad para distribuirlos entre las familias damnificadas por las crecientes y desbordamientos que han afectado varias zonas del departamento.

De esta forma, la ayuda se materializa en soluciones inmediatas frente a una emergencia que ha dejado múltiples hogares en situación vulnerable.

¿Cuál fue el mensaje de Westcol?

La iniciativa de Westcol se suma a otras acciones impulsadas por ciudadanos, artistas, empresas y figuras públicas que han activado campañas solidarias a través de internet.

El caso demuestra cómo las plataformas de streaming no solo sirven para entretenimiento, sino que también pueden convertirse en herramientas eficaces de gestión social.

Westcol convirtió su directo en una ayuda real para Córdoba. Todo será transformado en mercados. (Freepik)

La transmisión no solo tuvo un impacto económico, sino también simbólico y reforzó la idea de comunidad y responsabilidad compartida.

En medio de la crisis, este tipo de iniciativas evidencian que las comunidades digitales, cuando se organizan, pueden trascender la pantalla y generar un impacto real en territorios afectados por desastres naturales.