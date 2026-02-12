Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La influencer de 24 años fue hallada sin vida en su residencia. Autoridades investigan el caso y su historia conmueve en redes.

Conmoción por la muerte de influencer de 24 años: esto es lo que se sabe
Conmoción por la muerte de influencer de 24 años: esto es lo que se sabe. (Foto FreePik)

La muerte de una joven creadora de contenido ha generado conmoción en redes sociales y medios internacionales.

La influencer, de apenas 24 años, fue hallada sin vida el pasado 9 de febrero en el estado de Kerala, en India.

La noticia comenzó a difundirse luego de que medios locales informaran sobre el hallazgo en un apartamento ubicado en la ciudad de Adoor. Posteriormente, familiares confirmaron el fallecimiento, lo que desató una ola de mensajes de condolencias y tristeza por parte de su comunidad digital.

¿Quién era la influencer que falleció?

Se trata de Chinnu Papu, una joven creadora de contenido que había ganado popularidad mostrando aspectos sencillos de la vida en su pueblo, recetas tradicionales y momentos familiares. Su estilo cercano y auténtico le permitió construir una audiencia fiel que seguía cada una de sus publicaciones.

De acuerdo con declaraciones de su padre a medios locales, Papu atravesaba recientemente un proceso personal complejo, ya que se había divorciado un mes antes de su muerte. Tras la separación, se mudó a una vivienda alquilada junto a su hijo de cuatro años.

La última publicación en su cuenta de Instagram data del 3 de febrero, cuando compartió un video grabado en un mercado local. Días después, vecinos alertaron a las autoridades tras encontrarla sin vida en su residencia.

Chinnu Papu deja a su pequeño hijo, además de sus padres y dos hermanos, quienes recibieron la noticia horas después de que se confirmara su fallecimiento en un hospital cercano.

Chinnu Papu fue encontrada sin vida en su casa.
Chinnu Papu fue encontrada sin vida en su casa. (Foto FreePik)

¿Cuál fue la causa de muerte de Chinnu Papu?

Medios locales como India TV News y Onmanorama informaron que la muerte habría sido por su1c1d10. Las autoridades describieron el caso como una muerte no natural y anunciaron el inicio de una investigación para esclarecer los hechos.

Según su padre, la joven no solía expresar abiertamente sus dificultades emocionales. Aunque el proceso de separación había sido difícil, intentaba mantener una imagen serena frente a los demás.

“Guardaba todo para sí misma y rara vez compartía sus problemas con nosotros”, señaló.

Asimismo, su padre explicó que Chinnu Papu acostumbraba viajar sola para grabar contenido, dejando a su hijo al cuidado de sus abuelos, tal como ocurrió en el momento de su fallecimiento.

Muchos de sus seguidores continúan dejando mensajes en su perfil, recordando su persona y el contenido que compartía con tanta naturalidad.

Las autoridades investigan el caso de la muerte de Chinnu Papu.
Las autoridades investigan el caso de la muerte de Chinnu Papu. (Foto FreePik)
