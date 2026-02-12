Muere a los 48 años querido actor de los noventa tras luchar contra el cáncer

La industria del entretenimiento estadounidense está de luto tras confirmarse la muerte de un actor que marcó a toda una generación con uno de los dramas juveniles más recordados de la televisión.

El fallecimiento ocurrió este miércoles 11 de febrero y fue confirmado inicialmente por fuentes oficiales, antes de que su familia compartiera un mensaje público para despedirlo.

La noticia generó una ola de reacciones entre fanáticos, colegas y figuras del medio, quienes recordaron no solo su trabajo en pantalla, sino también la forma en la que enfrentó su enfermedad lejos del foco mediático durante gran parte del proceso.

¿Quién era el reconocido actor estadounidense que falleció?

Se trata de James Van Der Beek, actor estadounidense ampliamente reconocido por interpretar a Dawson Leery en la serie Dawson’s Creek, un papel que lo convirtió en un ícono de la televisión a finales de los años 90 y comienzos de los 2000.

James Van Der Beek falleció a los 48 años. (Foto Presley Ann / AFP)

A lo largo de su carrera, también participó en producciones como Varsity Blues, Don’t Trust the B---- in Apartment 23 y diversos proyectos televisivos y cinematográficos.

La familia del actor confirmó su fallecimiento a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que destacaron que murió de manera tranquila y rodeado de sus seres queridos.

En el texto, resaltaron la valentía, la fe y la dignidad con las que enfrentó sus últimos días, y pidieron respeto por su privacidad mientras atraviesan el duelo. James Van Der Beek deja esposa, seis hijos y una amplia comunidad de seguidores que crecieron viéndolo en pantalla.

¿Qué tipo de cáncer padecía James Van Der Beek?

James Van Der Beek luchaba contra un cáncer colorrectal, enfermedad que le fue diagnosticada en agosto de 2023 tras realizarse una colonoscopía de rutina. Aunque recibió el diagnóstico en ese momento, decidió mantenerlo en privado y solo lo hizo público en noviembre de 2024, cuando habló abiertamente sobre su situación en una entrevista.

James Van Der Beek luchaba contra un cáncer colorrectal, enfermedad que le fue diagnosticada en agosto de 2023. (Foto KEVIN WINTER / AFP)

En ese entonces, explicó que se trataba de un cáncer en estadio 3 y que estaba concentrado en su tratamiento, así como en pasar tiempo de calidad con su familia. El actor relató que inicialmente pensó que se trataba de cambios menores en su cuerpo, hasta que los exámenes médicos confirmaron la gravedad del diagnóstico.

A pesar de la enfermedad, Van Der Beek continuó trabajando cuando su salud se lo permitió y se mantuvo activo en causas solidarias, incluso apoyando iniciativas para ayudar a otros pacientes. Su última aparición pública fue a finales de 2024, cuando aseguró sentirse mejor y habló del aprendizaje personal que le dejó el proceso.