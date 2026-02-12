Hermano de Yeison Jiménez compartió inédito video tras un mes de su muerte: “que esto sea un error”

El pasado 10 de febrero se cumplió un mes de la muerte de Yeison Jiménez, quien perdió la vida en un accidente aéreo junto a otras cinco personas. Familiares y amigos lo recordaron con sentidos mensajes, entre ellos, su hermano Alejandro Jiménez, quien además de expresar su dolor compartió un video inédito del artista, grabado antes del trágico hecho que marcó para siempre a su familia.

¿Cuál es el video que hermano de Yeison Jimenéz compartió a un mes de su muerte?

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Alejandro Jiménez, hermano menor de Yeison Jiménez, compartió un inédito video del difunto artista de música popular fallecido el 10 de enero del 2026 en un accidente aéreo en Boyacá.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

En el audiovisual se puede observar al joven disfrutando junto al artista de lo que parece ser un concierto de música urbana, pues a su alrededor se puede observar personas que estarían ubicadas en las graderías de un recinto mientras suena música de fondo.

¿Cuál fue el desgarrador mensaje que hermano de Yeison Jiménez compartió a un mes de su muerte?

El audiovisual fue acompañado de un extenso mensaje en el que Alejandro expresó su dolor tras un mes de la muerte del cantante de música popular. El joven mencionó que pese a que ya pasó un tiempo prolongado desde que recibieron la lamentable noticia sigue esperando que sea un error.

Así mismo, mencionó que su ausencia continúa doliendo, especialmente cuando quiere contarle algo y cae en la dolorosa realidad de que ya no está junto a él para hacerlo.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)

“Hermano: ha pasado un mes y sigo esperando que esto sea un error, una pesadilla larga de la que aún no despierto. Tu ausencia no se entiende, solo se siente… y duele. Hay momentos en los que quiero contarte algo y se me rompe el alma al recordar que ya no estás”, dice parte del mensaje escrito por el joven.