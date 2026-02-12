Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hermano de Yeison Jiménez compartió inédito video tras un mes de su muerte: “que esto sea un error”

Alejandro Jiménez, hermano de Yeison Jiménez, compartió desgarrador mensaje sobre el artista a un mes de su fallecimiento.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El emotivo video que el hermano de Yeison Jiménez reveló un mes después de su muerte.
El emotivo video que el hermano de Yeison Jiménez reveló un mes después de su muerte. (Foto Canal RCN | Freepik).

El pasado 10 de febrero se cumplió un mes de la muerte de Yeison Jiménez, quien perdió la vida en un accidente aéreo junto a otras cinco personas. Familiares y amigos lo recordaron con sentidos mensajes, entre ellos, su hermano Alejandro Jiménez, quien además de expresar su dolor compartió un video inédito del artista, grabado antes del trágico hecho que marcó para siempre a su familia.

Artículos relacionados

¿Cuál es el video que hermano de Yeison Jimenéz compartió a un mes de su muerte?

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Alejandro Jiménez, hermano menor de Yeison Jiménez, compartió un inédito video del difunto artista de música popular fallecido el 10 de enero del 2026 en un accidente aéreo en Boyacá.

Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo.
Yeison Jiménez falleció el 10 de enero tras accidente aéreo. (Foto Canal RCN)

En el audiovisual se puede observar al joven disfrutando junto al artista de lo que parece ser un concierto de música urbana, pues a su alrededor se puede observar personas que estarían ubicadas en las graderías de un recinto mientras suena música de fondo.

¿Cuál fue el desgarrador mensaje que hermano de Yeison Jiménez compartió a un mes de su muerte?

El audiovisual fue acompañado de un extenso mensaje en el que Alejandro expresó su dolor tras un mes de la muerte del cantante de música popular. El joven mencionó que pese a que ya pasó un tiempo prolongado desde que recibieron la lamentable noticia sigue esperando que sea un error.

Artículos relacionados

Así mismo, mencionó que su ausencia continúa doliendo, especialmente cuando quiere contarle algo y cae en la dolorosa realidad de que ya no está junto a él para hacerlo.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)

“Hermano: ha pasado un mes y sigo esperando que esto sea un error, una pesadilla larga de la que aún no despierto. Tu ausencia no se entiende, solo se siente… y duele. Hay momentos en los que quiero contarte algo y se me rompe el alma al recordar que ya no estás”, dice parte del mensaje escrito por el joven.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Jesuu atraviesa doloroso luto: imágenes de su emotivo último adiós La Jesuu

La Jesuu atraviesa doloroso luto: así fue la emotiva despedida a su ser querido

La Jesuu compartió un desgarrador mensaje tras confirmar el fallecimiento de un ser querido que hoy la tiene de luto.

Orlando Liñán cambia de look. Talento nacional

Orlando Liñán se despidió de su tradicional estilo y presentó un radical cambio de look; así luce

Orlando Liñán sorprendió al mostrar su radical cambio de look y generó una ola de comentarios en redes sociales.

Psicofonías atribuidas a Yeison Jiménez causan conmoción Yeison Jiménez

Psicofonías de Yeison Jiménez: experto asegura que el cantante intenta enviar un mensaje

Investigador paranormal aseguró que Yeison Jiménez estaría intentado comunicarse con sus seres queridos desde el más allá.

Lo más superlike

Reina del Carnaval vive indignante momento tras beso no consentido durante desfile Viral

Reina del Carnaval vive indignante momento tras beso no consentido durante desfile | VIDEO

La Reina del Carnaval vivió un indignante momento durante la Guacherna cuando un hombre la besó sin su consentimiento.

Johanna Fadul arremete contra Maiker y pide su eliminación: “Es un resentido” Johanna Fadul

Johanna Fadul arremete contra Maiker y pide su eliminación: “Es un resentido”

Shakira recibió curioso regalo de su hermana tras el primer año de su gira Shakira

Shakira recibió curioso regalo de su hermana tras el primer año de su gira, ¿de qué se trata?

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional Talento internacional

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano