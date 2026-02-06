Psicofonía de Yeison Jiménez sale a la luz a casi un mes de su muerte: escucha el audio completo

A pocos días de que se cumpla un mes del fallecimiento de Yeison Jiménez, se dio a conocer una psicofonía del artista que impactó a sus seguidores. El curioso audio forma parte de una investigación paranormal realizada el pasado 25 de enero por un parapsicólogo, pero no fue sino hasta este viernes, tras un exhaustivo análisis, que decidió compartirlo.

¿Qué se sabes de las psicofonías de Yeison Jiménez?

John Barrera, investigador paranormal y parapsicólogo, acaparó la atención de los fanáticos de Yeison Jiménez al aventurarse en una nueva investigación en la que el cantante fue su objetivo principal.

Difunden aterradora psicofonía atribuida a Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN | Freepik).

Tras el fallecimiento del artista, Barrera decidió intentar comunicarse con Yeison Jiménez el pasado 25 de enero mediante una sesión de aproximadamente hora y media. Usando una Spirit Box, logró obtener una serie de respuestas que atribuye directamente al cantante.

Desde entonces, ha compartido varios fragmentos de la investigación, una vez analizada la información, para presentar pruebas contundentes, con el objetivo de “entender qué sucede realmente cuando intentamos establecer contacto” con alguien fallecido, según sus propias palabras.

¿Qué revela la psicofonía de Yeison Jiménez a casi un mes de su muerte?

La más reciente entrega captó una serie de psicofonías atribuidas a Yeison Jiménez en el que pide ayuda en repetidas ocasiones, algo que ya se ha escuchado en entregas anteriores hechas por Barrera.

Frases como "Mi hijo", "Ayuda", Ellos siguen ahí solos, ayúdales", "Salgan", "Supe de... fallecería. Él me dijo", "Ayúdame, no se ha ido", se escuchan en el contacto establecido por John Barrera.

Así mismo, Barrera mencionó que este no será el último segmento que compartirá por medio de sus redes sociales, ya que continúa analizando la casi hora y media de comunicación para entender los mensajes captados.

“Aún estamos revisando el material completo, porque faltan registros que podrían ser incluso más impactantes”.

Lo cierto es que las psicofonías compartidas por Barrera han generado todo tipo de comentarios en redes, donde seguidores no dejan de sorprenderse y especular sobre los mensajes de Yeison Jiménez.