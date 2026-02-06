Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La Barbie colombiana reveló a sus seguidores si tuvo un romance con Juan Martín Moreno, el ex de Laura G

La Barbie colombiana habló sin rodeos y aclaró si tiene una relación con Juan Martín Moreno, el ex de Laura González.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
La Barbie colombiana confesó a sus fans si realmente salió con Juan Martín Moreno, ex de Laura G. (Fotos: Canal RCN)

Tatiana Murillo, más conocida en redes sociales como La Barbie colombiana ha revelado a sus fans si tuvo una relación con Juan Martín Moreno, el exnovio de Laura González.

¿Qué relación tiene La Barbie colombiana con Juan Martín Moreno, el exnovio de Laura González?

En las últimas horas, la creadora de contenido paisa sacudió las redes sociales al revelar desde su perfil de Instagram, donde suma más de novecientos mil seguidores, que sí mantiene una relación cercana con Juan Martín Moreno, pero únicamente como amigos.

Tatiana Murillo, La Barbie colombiana como aspirante de La casa de los famosos Colombia 3
La Barbie colombiana aclaró que solo mantiene una relación de amistad con Juan Martín Moreno. (Foto: Canal RCN)

La noticia surgió durante una dinámica de preguntas y respuestas, cuando una usuaria le preguntó si había salido con el polémico hombre, quien meses atrás fue tendencia por su relación con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Laura G, y también por referirse recientemente a Sofía Jaramillo y a su hermana Laura Jaramillo, asegurando que ambas lo buscaron para salir con él.

Según explicó, tras algunas diferencias lograron construir una amistad y aseguró que incluso se volvió como su mamá, mostrando una captura de pantalla donde se evidencia que lo regaña por sus imprudencias mediáticas.

¿Cómo reaccionaron en redes a la confesión de La Barbie colombiana sobre su relación con Juan Martín Moreno?

En los comentarios de la publicación donde se conoció esta historia de La Barbie, varios usuarios bromearon diciendo que el empresario ya había salido con todas las mujeres de la farándula colombiana, por lo que no les sorprendería que apareciera otro nombre en el futuro.

Otros, en cambio, expresaron su preocupación por la modelo paisa y le pidieron tener cuidado con la amistad que decidió mantener con el empresario.

La Barbie colombiana y Laura González
La Barbie colombiana aseguró no ser la novia de Juan Martín Moreno, el ex de Laura G. (Foto: Canal RCN)

¿Quién es Juan Martín Moreno?

Juan Martín Moreno es un empresario que se volvió conocido en redes sociales y medios de entretenimiento por su relación con la influencer, Laura González.

Su nombre empezó a circular con fuerza tras el polémico romance que sostuvieron por un corto tiempo y que terminó en medio de acusaciones públicas, discusiones y exposición mediática entre ambos.

Desde entonces, ha sido protagonista de varias controversias en internet, incluyendo señalamientos mutuos, filtraciones de chats y declaraciones que generaron debate en redes. Incluso, el conflicto llegó a instancias legales con Laura, quien lo acusó de hostigarla, mientras él también lanzó fuertes acusaciones sobre la relación, lo que lo convirtió en una figura recurrente en la farándula digital colombiana.

