Así buscó Sofía Jaramillo a Johanna Fadul tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia

En los últimos días, La casa de los famosos Colombia 2026 ha sido tendencia en redes sociales por los momentos más polémicos que se han vivido dentro de la competencia, por un lado, los posicionamientos entre los famosos y, por otro lado, las ultima eliminación.

En este caso, la ultima famosa en despedirse de la convivencia fue Sofía Jaramillo, quien reveló que no ha sido fácil volver a la realidad, ya que las cosas han cambiado y ha recibido ciento de críticas.

Por otro lado, la última eliminada de la competencia, rompió el silencio sobre lo que vivió Johanna Fadul tras ser expulsada de La casa y confesó su opinión al respecto.

¿Qué dijo Sofía Jaramillo sobre la expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia 2026?

Sofía Jaramillo se sinceró y en los micrófonos de La Mega rompió el silencio, dando detalles de su opinión sobre la expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia 2026.

Posicionamiento de Johanna Fadul a Campanita. (Foto: Canal RCN)

Precisamente, la actriz fue expulsada por su comentario r4cist4 y el jefe fue claro al decir que esto no lo iba a permitir, por eso, se tomó la decisión de que ella quedara fuera de la competencia.

Es por esto que, para Sofía esta fue una decisión drástica, justificando que Fadul no midió lo que quiso decir y por eso lo expresó así, pero confía en que ella no quiso decirlo de mala gana.

¿Sofía Jaramillo buscó a Johanna Fadul tras ser expulsada de La casa de los famosos Colombia 2026?

En la misma entrevista para La Mega, Sofía Jaramillo reveló que ellas estarían en el mismo hotel, por lo que, al saber sobre la expulsión de La casa de los famosos Colombia, ella decidió salir de su cuarto y buscar a Johanna Fadul.

El gesto de Sofía Jaramillo con Johanna Fadul tras la expulsión. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con le que contó la exparticipante ella gritaba el nombre de Fadul para ver si salía de alguna otra habitación, pues porque sabía que la actriz necesitaría un abrazo ante esta situación tan incómoda.

Sin embargo, no contó con suerte y nunca pudo encontrarse con Johanna Fadul, recordando que ella no estaría pasando por un buen momento, ya que ha venido de “funa en funa”.