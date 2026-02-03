Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Perdieron la prueba de presupuesto en La casa de los famosos ¡quedaron debiendo plata!

Lorena Altamirano y Juanse Laverde fueron los encargados de ir a la alacena en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Juanse y Lorena en La casa de los famosos Colombia
Juanse y Lorena van a la alacena juntos en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

La actriz Lorena Altamirano y el influenciador Juanse Laverde fueron a la alacena en La casa de los famosos Colombia pese a haber perdido la prueba de presupuesto.

¿En qué consistió la prueba de presupuesto este 3 de febrero en La casa de los famosos Colombia?

Los participantes en La casa de los famosos Colombia se le midieron a una nueva prueba de presupuesto en la que El Jefe los puso a trabajar por casi un día completo, donde tuvieron que competir en parejas y no dejar caer pelotas tras lanzarlas por un circuito.

Por cada vez que dejaran caer la pelota perdían 50 puntos del presupuesto.

Los famosos dejaron caer las pelotas 174 veces, es decir que no lograron obtener los 700 puntos que merecen para tener un buen mercado.

juanse laverde en la casa de los famosos

Tras terminarse la prueba, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán les indicaron que lograron obtener 0 puntos de presupuesto y con humor les dijeron que hasta les quedaron debiendo plata.

¿Lorena Altamirano y Juanse Laverde obtuvieron el sobre de las tentaciones en La casa de los famosos Colombia?

Después de una reunión entre los participantes, los líderes Valentino Lázaro y Beba decidieron que los famosos que debían ir a la alacena serían Juanse Laverde y Lorena Altamirano.

Recordemos que, esta semana es del superpoder dúo, por lo que, los famosos tendrán que jugar en parejas y ellos forman una de ellas luego de que los líderes eligieran a su gusto los dúos como parte de sus beneficios.

juanse y lorena en la casa de los famosos colombia

Durante la gala de este 3 de febrero, los presentadores les confesaron que debido a su compromiso y no tirar la toalla pese haber perdido les obsequió un producto cualquiera que ellos eligieran y optaron por llevarse los huevos.

Además, se enfrentaron nuevamente a dos sobres de las tentaciones y eligieron uno de estos obteniendo una ida al calabozo juntos para esta noche de 3 de febrero, siendo castigados.

El otro sobre de la tentación tenía 150 puntos para mercar, provocando gran decepción en ellos, tanto que pidieron intercambiarlo, pero no los dejaron.

Por ahora, los famosos deberán organizarse para saber cómo distribuir la poca comida que tienen para esta semana.

