Karina García expresó su preocupación tras ser anunciada como jueza de La casa de los famosos

Karina García reaccionó con preocupación luego de ser anunciada como jueza de La casa de los famosos por un curioso detalle.
Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, regresará al reality con un rol icónico: será jueza y presidirá el próximo juicio. Sin embargo, aunque se mostró emocionada por este importante logro, expresó su preocupación por un detalle particular.
¿Cuándo se llevará a cabo el segundo juicio de La casa de los famosos Colombia 2026?
La actual panelista de ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos? dejará a un lado los micrófonos de la cabina para adentrarse una vez más en la afamada casa, esta vez bajo el icónico rol de jueza. El juicio se realizará el próximo miércoles 4 de febrero en la terraza del lugar.
El anuncio de El Jefe sobre la participación de Karina García en este papel generó una ola de comentarios en redes sociales, donde internautas y televidentes expresaron su emoción por ver a la joven exparticipante regresar al sitio que alguna vez fue su hogar, ahora para escuchar las situaciones de los actuales participantes y ayudarlos a afrontarlas de una manera más dinámica.
¿Cuál es la preocupación de Karina García previo al juicio de La casa de los famosos Colombia 2026 que presidirá?
Horas más tarde de que se anunciara su participación en el juicio del próximo miércoles 4 de febrero, Karina García reapareció por medio de sus redes sociales y divirtió al revelar una curiosa preocupación.
Según la influenciadora, pese a que se encontraba emocionada por cumplir este rol, su gran inquietud recaía en la peluca que hace parte del personaje.
Este accesorio, propio del siglo XVII, cuenta con una importante historia detrás, ya que es icónico por su simbolismo histórico, pues representa la autoridad, el anonimato y, sobre todo, marca la separación entre la persona y el rol imparcial. Sin embargo, al parecer, no combina con el estilo de la influenciadora.
“Lo único que me preocupa para mañana es la peluca. Ay Jefe, por favor, yo hago lo que sea, pero Jefe por lo menos déjeme pegarle una planchadita o hacerle unas honditas, que sea una peluca más larguita, por favor, entiéndame”, comentó la influenciadora.