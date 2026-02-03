¿Kika Nieto está embarazada?, esto dijo tras propuesta de matrimonio

La influenciadora Kika Nieto aclaró algunas inquietudes de sus fanáticos luego de su compromiso en televisión nacional.

¿Cómo fue el compromiso de Kika Nieto?

La creadora de contenido fue sorprendida por su actual pareja Diego Felipe Barajas con una romántica propuesta de matrimonio, la cual ella no dudó en aceptar frente a sus compañeras de trabajo en "Mujeres sin filtros" y su familia, que estuvieron presentes en dicho capítulo.

La influenciadora pensó que iba a recibir un gran regalo de cumpleaños, pero terminó comprometiéndose en matrimonio.

¿Kika Nieto está embarazada?

Luego de su compromiso, muchos internautas comenzaron a reaccionar en redes sociales al respecto, por lo que, ella decidió activar la herramienta de preguntas en sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cuatro millones de seguidores, y allí la cuestionaron sobre varios temas.

En las preguntas más repetidas era si estaba en embarazo, pues algunos sugirieron que se habrían comprometido por dicha razón, a lo que ella decidió desmentir y señalar que no está esperando bebé.

Asimismo, le preguntaron cuántos hijos quiere tener él y ella con humor detalló que sueña con ser papá de ocho niños.

Es importante señalar que, ella siempre ha destacado que sueña con ser mamá, por lo que, es una meta que tienen en conjunto.

También le preguntaron si ya está planeado la boda, a lo que ella indicó que sí e incluso ya tiene la fecha separada.

De igual manera, indicó que no se esperaba dicha propuesta de matrimonio, pues nunca sospechó nada y entró en shock cuando fue sorprendida por esta pedida de mano.

Por ahora, la influenciadora sigue compartiendo detalles en redes sociales al respecto y sobre parte de su estilo de vida, que tanto le gusta a sus admiradores.

No olvides que también la puedes ver de lunes a viernes en las tardes por la pantalla del Canal RCN en "Mujeres sin filtro", donde debate junto a sus compañeras Flavia Dos Santos, Natalia Sanint y Maria Cecilia Botero de diferentes aspectos importantes que implican en la cotidianidad de las mujeres.