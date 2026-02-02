Johanna Fadul se disculpó entre lágrimas tras su comentario hacia Campanita en La casa de los famosos

La actriz Johanna Fadulrompió en llanto al disculparse con todos sus fanáticos y la comunidad afro luego de su polémico comentario contra el bailarín Campanita en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Johanna Fadul contra Campanita en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de eliminación de este domingo 1 de febrero, la actriz se le posicionó a Campanita, quien estaba en placa de nominación y le lanzó un fuerte comentario que desató toda una ola de indignación entre sus compañeros y los seguidores de la competencia.

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de ocur#s a tu col#r”, le señaló.

Tras lo ocurrido Johanna Fadul decidió pedirle disculpas a Campanita por lo que dijo asegurando que el fue la tensión del momento en el que usó las palabras incorrectas, pues ella no quería hacerlo sentir mal.

¿Qué dijo Johanna Fadul tras la polémica por su comentario contra Campanita en La casa de los famosos Colombia?

La actriz no solo le manifestó su disculpas a Campanita, sino a sus demás compañeros explicando que no supo encontrar las palabras correctas para dirigirse a Campanita y aceptó que lo que dijo no estuvo bien.

De igual manera, se dirigió a los fanáticos del programa a través de una de las cámaras, donde no pudo contener el llanto y pidió disculpas a todos los que se hayan sentido lastimados.

"Jamás fue mi intención agredirlo, ni irme en contra de su color, ni nada de esto (...) ante los ojos de Dios jamás sería capaz de pasar por encima de absolutamente nadie (...) A toda la comunidad afro perdónenme si llegué a herir sus corazones, susceptibilidades, no soy racist* en lo absoluto, para nada", dijo.

Asimismo, se anticipó a posibles nuevas críticas sobre sus disculpas, aclarando que su dolor es sincero y que no está actuando solo para quedar bien.

"Mis lágrimas son de verdad, no es una actuación, no soy una mala persona", agregó.

Por el momento, Johanna Fadul se encuentra un poco alejada de los demás participantes, pues muchos han dado a conocer que no saben cómo manejar la situación.