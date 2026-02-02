Hassam presentó a su nueva novia y dedicó romántico mensaje

El humorista Hassam ha causado furor en miles de sus fanáticos luego de haber presentado por primera vez a su nueva novia en redes sociales.

¿Quién es la novia de Hassam?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones y medio, compartió un carrusel con fotografías en las que se dejó ver junto a su actual pareja.

Primero agregó una selfie en la que aprovechó para dejar un mensaje motivacional a sus fanáticos.

"¿Y si después no hay después? vive, sonríe, cree, confía", escribió.

En la segunda instantánea se dejó ver en un avión con su novia tomados de las manos sin mostrar el rostro de la joven.

Para la tercera imagen ya decidió revelar la identidad de su novia, con quien posó muy sonriente y feliz.

"Todos merecemos un amor que nos haga sentir entre las nubes", agregó.

Recordemos que, se trata de Ana María Casas, una mujer que no hace parte del medio artístico y de la que Hassam no ha querido dar a conocer muchos detalles.

“Estoy feliz con Ana María y a pesar de la diferencia de edad, estoy feliz con la relación. Ella cocina muy bien”, señaló en una reciente entrevista con Violeta Bergonzi.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la nueva pareja de Hassam?

El exparticipante de MasterChef Celebrity decidió desactivar los comentarios en la publicación para evitar disgustos y comentarios malintencionados, sin embargo, en otras plataformas se volvió viral la imagen donde varios seguidores han opinado al respecto y lo han felicitado por su nueva pareja, además de desearle lo mejor en esta relación.

Recordemos que, el humorista se divorció hace algunos años de Tatiana Orozco, con quien tuvo dos hijas, a quienes Hassam suele mostrar constantemente en sus redes sociales y a quienes suele mostrarles todo el cariño que les tiene.

Por ahora, Hassam sigue disfrutando de su nueva relación y en sus respectivos proyectos, con los que continúa deleitando a sus fanáticos que tanto les gusta sus chistes y personalidad, entre ellos su monólogo en vivo y en directo.