Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

Aida Victoria sorprende con video sobre “alergias” y alerta por posible conjuntivitis, ¿cómo se trata?

Aida Victoria genera reacciones tras bromear sobre las alergias y mostrar señales de posible conjuntivitis.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Aida Victoria Merlano sobre la conjuntivitis alérgicas.
Aida Victoria desata reacciones tras bromear sobre alergias y mostrar afección ocular. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Aida Victoria Merlano sorprendió al publicar un video en el que llamó la atención de sus seguidores al hablar sobre las alergias. Aunque se trató de un tema abordado con humor, generó una ola de comentarios tras mostrar una afección que padece su mejor amigo.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Aida Victoria que causó reacciones divididas tras hablar de alergias?

En un corto video, la creadora de contenido barranquillera apareció junto a su mejor amigo, con quien conversó de manera divertida sobre “alegrías” y, en medio del momento, lanzó una advertencia: “Cuídense de cualquier alergia”.

Luego, mientras mostraba la situación, le preguntó directamente a su amigo qué le había dado alergia.

Artículos relacionados

“De los hombres tacaños”, respondió él, que por supuesto generó una reacción inmediata entre sus millones de seguidores.

Aida Victoria Merlano sobre la conjuntivitis alérgicas.
Aida Victoria desata reacciones tras bromear sobre alergias y mostrar afección ocular. (Foto: Canal RCN)

Muchos tomaron el comentario con humor y le expresaron mensajes como: “Vivo con una alergia… con el marido que tengo” o “De razón que estornudo cada rato”, entre otras respuestas con frases divertidas.

No obstante, el video también generó otro tipo de comentarios, pues al mostrar a su amigo, varios notaron que tenía los ojos inflamados y rojos.

Por esta razón, algunos internautas señalaron de inmediato que no era solo un chiste, sino que podría tratarse de una conjuntivitis alérgica, lo que abrió de nuevo la conversación, ¿qué es está afección y cómo tratarla?

¿Qué es la conjuntivitis alérgica que tiene el amigo de Aida Victoria Merlano?

De acuerdo con el portal de salud Mayo Clinic, la conjuntivitis alérgica es una inflamación de la conjuntiva provocada por alérgenos como el polen, los ácaros o las mascotas.

Artículos relacionados

Esta condición puede generar picazón intensa, enrojecimiento, lagrimeo y párpados inflamados en ambos ojos.

También puede desencadenarse por otros irritantes como el maquillaje, los lentes de contacto o el humo.

Aida Victoria Merlano sobre la conjuntivitis alérgicas.
Aida Victoria desata reacciones tras bromear sobre alergias y mostrar afección ocular. (Foto: Freepik)

No es contagiosa y suele tratarse con compresas frías, lágrimas artificiales y, si es necesario, gotas oftálmicas antihistamínicas o esteroides recetadas.

Además, se recomienda evitar frotarse los ojos y mantener limpia la superficie ocular. Se debe buscar atención médica si hay dolor, visión borrosa o sensibilidad extrema a la luz.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Dormir bien empieza por lo que comes. Elegir la fruta adecuada puede marcar la diferencia. Salud

Estas serían las frutas que no deberías comer de noche, según expertos

El consumo de ciertas frutas en la noche puede alterar el sueño profundo y generar molestias digestivas.

Respirar, sostener posturas y moverse con control: así el yoga cuida la movilidad del cuerpo. Salud

¿Por qué el yoga puede darte resultados más visibles que el running?

Aunque correr es popular, no siempre mejora la movilidad. Especialistas explican por qué el yoga favorece la flexibilidad.

Juan Fernando Quintero reveló que padece presbicia, miopía y astigmatismo, una condición que sorprendió a sus seguidores. Salud

¿Qué es la miopía y la presbicia? La condición visual de Juanfer Quintero

Juan Fernando Quintero sorprendió al revelar que padece tres problemas visuales que afectan su estilo de vida.

Lo más superlike

Yeison Jiménez en los Grammy 2026 Yeison Jiménez

Premios Grammy 2026 rindieron emotivo homenaje a Yeison Jiménez: así fue

La Academia de la Grabación reconoció el legado y trayectoria de Yeison Jiménez tras su fallecimiento.

Johanna Fadul

Juanse Quintero dijo que la cercanía de Valentino y Johanna Fadul es perjudicial en La casa de los famosos

Beba le dice a Nicolás Arrieta que Alexa Torres la afectó tanto que ahora le cae mal La casa de los famosos

Beba le confiesa a Nicolás Arrieta que el comentario de Alexa Torres le afectó: “me cae mal”

Tecnología

Las tendencias del mundo gaming para el 2026 que dejó el CES, ¿adiós a las pantallas?

¡Duelo en la actuación! Falleció un reconocido actor que dejó un importante legado: así se confirmó Talento internacional

¡Duelo en la actuación! Falleció un reconocido actor que dejó un importante legado: así se confirmó