Aida Victoria sorprende con video sobre “alergias” y alerta por posible conjuntivitis, ¿cómo se trata?

Aida Victoria Merlano sorprendió al publicar un video en el que llamó la atención de sus seguidores al hablar sobre las alergias. Aunque se trató de un tema abordado con humor, generó una ola de comentarios tras mostrar una afección que padece su mejor amigo.

¿Qué dijo Aida Victoria que causó reacciones divididas tras hablar de alergias?

En un corto video, la creadora de contenido barranquillera apareció junto a su mejor amigo, con quien conversó de manera divertida sobre “alegrías” y, en medio del momento, lanzó una advertencia: “Cuídense de cualquier alergia”.

Luego, mientras mostraba la situación, le preguntó directamente a su amigo qué le había dado alergia.

“De los hombres tacaños”, respondió él, que por supuesto generó una reacción inmediata entre sus millones de seguidores.

Aida Victoria desata reacciones tras bromear sobre alergias y mostrar afección ocular. (Foto: Canal RCN)

Muchos tomaron el comentario con humor y le expresaron mensajes como: “Vivo con una alergia… con el marido que tengo” o “De razón que estornudo cada rato”, entre otras respuestas con frases divertidas.

No obstante, el video también generó otro tipo de comentarios, pues al mostrar a su amigo, varios notaron que tenía los ojos inflamados y rojos.

Por esta razón, algunos internautas señalaron de inmediato que no era solo un chiste, sino que podría tratarse de una conjuntivitis alérgica, lo que abrió de nuevo la conversación, ¿qué es está afección y cómo tratarla?

¿Qué es la conjuntivitis alérgica que tiene el amigo de Aida Victoria Merlano?

De acuerdo con el portal de salud Mayo Clinic, la conjuntivitis alérgica es una inflamación de la conjuntiva provocada por alérgenos como el polen, los ácaros o las mascotas.

Esta condición puede generar picazón intensa, enrojecimiento, lagrimeo y párpados inflamados en ambos ojos.

También puede desencadenarse por otros irritantes como el maquillaje, los lentes de contacto o el humo.

Aida Victoria desata reacciones tras bromear sobre alergias y mostrar afección ocular. (Foto: Freepik)

No es contagiosa y suele tratarse con compresas frías, lágrimas artificiales y, si es necesario, gotas oftálmicas antihistamínicas o esteroides recetadas.

Además, se recomienda evitar frotarse los ojos y mantener limpia la superficie ocular. Se debe buscar atención médica si hay dolor, visión borrosa o sensibilidad extrema a la luz.