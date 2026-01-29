¿Por qué el yoga puede darte resultados más visibles que el running?

Durante años, salir a correr ha sido sinónimo de bienestar, disciplina y vida saludable, sin embargo, cuando el objetivo principal es mejorar la flexibilidad y cuidar la movilidad a largo plazo, esta práctica no siempre resulta la más efectiva.

Cuando esta se ve comprometida, actividades simples como agacharse, subir escaleras o mantener el equilibrio pueden convertirse en un reto.

¿Por qué correr no mejora necesariamente la flexibilidad?

Al tratarse de un movimiento repetitivo y lineal, tiende a acortar ciertos músculos y con el tiempo, esta repetición constante puede generar rigidez y restringir el rango de movimiento natural de las articulaciones.

El yoga se posiciona como una opción más completa que salir a correr. Foto Freepik

Además, quienes corren con frecuencia suelen omitir sesiones de estiramiento profundo o movilidad consciente, lo que aumenta la sensación de tensión muscular.

Esto no significa que correr sea perjudicial, sino que, por sí solo, no responde a las necesidades del cuerpo cuando se busca mayor elasticidad y fluidez en los movimientos diarios.

¿Qué hace al yoga más efectivo para ganar flexibilidad?

El yoga se basa en posturas sostenidas, transiciones suaves y una respiración controlada que acompaña cada movimiento y al mantener las posturas durante varios segundos, el sistema nervioso se relaja, lo que facilita que los tejidos se adapten al estiramiento.

Aprender a escuchar las señales del cuerpo permite respetar los límites individuales y evitar lesiones, algo esencial para quienes buscan una mejora sostenida en el tiempo.

¿Cómo incorporar el yoga a una rutina activa?

Integrar el yoga no implica abandonar otras actividades físicas, de hecho, puede convertirse en el complemento ideal para quienes corren, entrenan fuerza o practican deportes de alto impacto.

Empezar con dos o tres sesiones semanales de entre 30 y 60 minutos puede ser suficiente para notar cambios en la flexibilidad y la movilidad.

La flexibilidad también se entrena, y el yoga se ha convertido en uno de los métodos más recomendados. Foto Freepik

Es recomendable optar por clases guiadas, especialmente al inicio, para aprender la técnica correcta y practicar de forma regular, respetando los tiempos del cuerpo, permite que los beneficios se acumulen de manera natural.

En definitiva, mientras correr impulsa el rendimiento y la energía, el yoga se posiciona como una herramienta poderosa para cuidar la movilidad, prevenir lesiones y mantener un cuerpo flexible y funcional a lo largo de los años.