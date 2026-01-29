Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Por qué el yoga puede darte resultados más visibles que el running?

Aunque correr es popular, no siempre mejora la movilidad. Especialistas explican por qué el yoga favorece la flexibilidad.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Respirar, sostener posturas y moverse con control: así el yoga cuida la movilidad del cuerpo.
Respirar, sostener posturas y moverse con control: así el yoga cuida la movilidad del cuerpo. Foto Freepik

Durante años, salir a correr ha sido sinónimo de bienestar, disciplina y vida saludable, sin embargo, cuando el objetivo principal es mejorar la flexibilidad y cuidar la movilidad a largo plazo, esta práctica no siempre resulta la más efectiva.

Cuando esta se ve comprometida, actividades simples como agacharse, subir escaleras o mantener el equilibrio pueden convertirse en un reto.

¿Por qué correr no mejora necesariamente la flexibilidad?

Al tratarse de un movimiento repetitivo y lineal, tiende a acortar ciertos músculos y con el tiempo, esta repetición constante puede generar rigidez y restringir el rango de movimiento natural de las articulaciones.

Beneficios de correr al aire libre.
El yoga se posiciona como una opción más completa que salir a correr. Foto Freepik

Además, quienes corren con frecuencia suelen omitir sesiones de estiramiento profundo o movilidad consciente, lo que aumenta la sensación de tensión muscular.

Esto no significa que correr sea perjudicial, sino que, por sí solo, no responde a las necesidades del cuerpo cuando se busca mayor elasticidad y fluidez en los movimientos diarios.

¿Qué hace al yoga más efectivo para ganar flexibilidad?

El yoga se basa en posturas sostenidas, transiciones suaves y una respiración controlada que acompaña cada movimiento y al mantener las posturas durante varios segundos, el sistema nervioso se relaja, lo que facilita que los tejidos se adapten al estiramiento.

Aprender a escuchar las señales del cuerpo permite respetar los límites individuales y evitar lesiones, algo esencial para quienes buscan una mejora sostenida en el tiempo.

¿Cómo incorporar el yoga a una rutina activa?

Integrar el yoga no implica abandonar otras actividades físicas, de hecho, puede convertirse en el complemento ideal para quienes corren, entrenan fuerza o practican deportes de alto impacto.

Empezar con dos o tres sesiones semanales de entre 30 y 60 minutos puede ser suficiente para notar cambios en la flexibilidad y la movilidad.

La flexibilidad también se entrena, y el yoga se ha convertido en uno de los métodos más recomendados.
La flexibilidad también se entrena, y el yoga se ha convertido en uno de los métodos más recomendados. Foto Freepik

Es recomendable optar por clases guiadas, especialmente al inicio, para aprender la técnica correcta y practicar de forma regular, respetando los tiempos del cuerpo, permite que los beneficios se acumulen de manera natural.

En definitiva, mientras correr impulsa el rendimiento y la energía, el yoga se posiciona como una herramienta poderosa para cuidar la movilidad, prevenir lesiones y mantener un cuerpo flexible y funcional a lo largo de los años.

