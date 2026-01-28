J Balvin le hizo curiosa confesión a Maluma en su cumpleaños: así lo felicitó

Juan Luis Londoño, mejor conocido como Maluma en el mundo artístico llegó a sus 32 primaveras este 28 de enero y sus colegas no escatimaron en homenajes.

¿Cómo felicitó J Balvin a Maluma en su día de cumpleaños?

Maluma se ha posicionado como uno de los grandes artistas del género urbano en Colombia y el mundo, y por eso, su cumpleaños nunca pasa por desapercibido.

J Balvin, otro de los grandes del género urbano en Colombia aprovechó esta fecha para felicitar a Maluma y desearle todo lo mejor en su día de vuelta al sol.

Asimismo, fiel a su personalidad y carisma, también aprovechó para hacerle una curiosa confesión de lo que piensa de él.

Juan Luis, nada me hace más feliz que verte pleno, con tu familia, maduro y hecho todo un caballero.

J Balvin le dedicó emotivo mensaje a Maluma de cumpleaños. (AFP / Matt Winkelmeyer - AFP Martin Bernetti)

¿Cuál fue la confesión que J Balvin le hizo a Maluma en su cumpleaños?

J Balvin le reconoció a Maluma que era un gran admirador suyo y estaba orgulloso de ver en la persona que se había convertido con el pasar de los años.

Sos un hermano para mí, y todos los que te conocemos estamos orgullosos del hombre que eres y de lo que representas para Colombia y para los latinos.

Lo divertido es que J Balvin aprovechó este momento para confesarle a Maluma que una de las cosas que más le gustaba era que los confundieran.

Lo que más me gusta es que me confunden con tu belleza.

¿J Balvin y Maluma eran enemigos?

Maluma y J Balvin empezaron sus carreras en años diferentes, siendo Balvin el primero en intentarlo en el mundo del reguetón.

Sin embargo, Maluma apareció a los pocos años y se convirtió rápidamente en una de las grandes promesas del género urbano y por su físico empezó a llamar la atención.

Con el pasar de los años ambos se convirtieron en referentes de este género en Colombia y fue allí que sus fanáticos empezaron a crear una especie de debate y hasta rivalidad por quién era el mejor de los dos o el más escuchado.

Estas diferencias de sus fans hizo que ambos se alejaran y no fuesen cercanos, precisamente, ambos han confesado que llegaron a tener diferencias en su momento, pero hoy en día se consideran hermanos.