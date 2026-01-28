Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juliana Velásquez es criticada por drástico cambio en su rostro: fue comparada con Michael Jackson

Juliana Velásquez desató una ola de comentarios luego de aparecer con un notorio cambio en su rostro.

Redes reaccionan al cambio de Juliana Velásquez y la comparan con Michael Jackson
Redes reaccionan al cambio de Juliana Velásquez y la comparan con Michael Jackson. (Foto Canal AFP: Dimitrios Kambouris | Phil Klein-Pool).

La reconocida cantante y actriz colombiana Juliana Velásquez se volvió tendencia en las redes sociales tras reaparecer con un notorio cambio en su rostro que encendió un intenso debate digital sobre su imagen.

¿Cómo luce actualmente Juliana Velásquez?

Juliana Velásquez quiso unirse al trend viral del momento en la plataforma de videos TikTok en el que usuarios estarían presentando supuestos castings para interpretar personajes de las películas de Disney. Sin embargo, en esta ocasión su voz no fue la que obtuvo la atención de los internautas, sino la apariencia de su rostro.

Juliana Velásquez rompe el silencio y habla de su supuesto cambio facial
Juliana Velásquez rompe el silencio y habla de su supuesto cambio facial. (Foto Canal RCN).

Y es que la actriz se mostró un poco más delgada de lo normal que lograba destacar en gran medida sus pómulos y nariz a tal punto de llegar a ser comparada con el icónico cantante estadounidense Michael Jackson y hasta con una calavera.

Muchos internautas llegaron a la conclusión que Juliana Velásquez se habría sometido a una bichectomía, procedimiento que consiste en la extirpación de las bolsas de grasa de Bichat para lograr un aspecto más marcado en la zona de las mejillas.

¿Juliana Velásquez se pronunció frente a las críticas por su aspecto físico?

Tras recibir una lluvia de críticas por parte de los internautas, Juliana Velásquez decidió romper el silencio y por medio de un nuevo video compartido en esta misma red social desmintió haberse realizado procedimientos en su rostro al afirmar que su aspecto se debía a un filtro que usó debido a que no quería maquillarse ese día.

Así mismo, la cantante mencionó que entendía los comentarios ya que el filtro usado sí estaba bastante curioso, pero hizo un llamado a la calma al enseñar su aspecto real y sus mejillas completamente normales.

“Mis cachetes y yo, que siguen vivos, listos para el Movistar Arena (risas). La gente si es exagerada, tenía mucha pereza de arreglarme, entonces me puse este filtro, pero la verdad me di garra. Tranquilos, sobreviven los cachetes”, comentó la cantante.

Juliana Velásquez desmiente cambio en su rostro
Juliana Velásquez desmiente cambio en su rostro. (Foto Canal RCN).
