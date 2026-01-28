Pepe Aguilar respondió si espera nietos de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Entre rumores, comentarios en redes sociales y preguntas recurrentes de la prensa, uno de los temas que más llama la atención es la posibilidad de que Ángela Aguilar y Christian Nodal decida ampliar la familia en un futuro cercano.

Ante esto, Pepe Aguilar fue claro y sereno al responder, dejando una postura que sorprendió por su tranquilidad y ausencia de presión.

Artículos relacionados Karol G Así fue el pre cumpleaños de Daiky Gamboa junto a Karol G en Medellín

¿Pepe Aguilar espera convertirse en abuelo pronto?

Cuando fue cuestionado directamente sobre si espera nietos de Ángela Aguilar y Christian Nodal, Pepe no mostró ansiedad ni urgencia alguna.

Por el contrario, dejó ver que la maternidad y la paternidad no están dentro de los planes inmediatos del joven matrimonio, según explicó, ambos se encuentran en una etapa temprana de sus vidas y con agendas profesionales muy demandantes, por lo que no considera lógico hablar de hijos en este momento.

El cantante enfatizó que no es un tema que se esté discutiendo de forma constante dentro de la familia y que, de hacerlo, siempre será desde el respeto por las decisiones de la pareja.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W impacta al contar la verdad detrás de sus rutinas deportivas: “uno tiene momentos”

¿Qué postura tiene Pepe frente a las decisiones de su hija?

Más allá de hablar de nietos, Pepe Aguilar dejó claro que su papel no es imponer tiempos ni expectativas, para él, las decisiones importantes deben surgir de la pareja y no de las exigencias externas, ya sea de la familia o del público.

Pepe Aguilar afirmó que Ángela Aguilar y Christian Nodal no planean tener hijos en esta etapa de sus vidas. (Foto Alberto E. Rodriguez/AFP)

Esta postura evidencia una visión flexible y poco tradicional, en la que el bienestar emocional, la estabilidad personal y el desarrollo profesional pesan más que cumplir con ciertos mandatos sociales.

Artículos relacionados Karina García Karina García no se guardó nada y habló de quiénes esperaba más en La casa de los famosos

¿Qué ha dicho Ángela Aguilar sobre la maternidad?

Las palabras de Pepe coinciden con lo que Ángela Aguilar ha manifestado en diferentes ocasiones, la cantante ha sido clara al expresar que, aunque no descarta la maternidad, no es algo que tenga contemplado en el corto plazo.

Ángela Aguilar ha declarado en entrevistas previas que su prioridad actual es su carrera musical. Foto | Dimitrios Kambouris.

Su enfoque actual está completamente dirigido a su crecimiento artístico, la exploración musical y la consolidación de su carrera.

Aunque Pepe Aguilar ya es abuelo por parte de su hijo mayor, el tema de los nietos no ocupa un lugar central en su discurso público, y si algo dejó claro Pepe con su reacción, es que no hay prisa cuando se trata de decisiones que cambian la vida.