Luisa Fernanda W impacta al contar la verdad detrás de sus rutinas deportivas: “uno tiene momentos”

Luisa Fernanda W hizo varias confesiones en redes sociales sobre cómo lleva su proceso fitness, luego de mostrarse muy juiciosa y comprometida con esta nueva etapa.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Investigador paranormal contactó a Yeison Jiménez y compartió aterradora psicofonía

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre su regreso al ejercicio y su proceso fitness en casa?

La creadora de contenido compartió recientemente que, tras notar cambios en su cuerpo y haber dejado de lado el ejercicio por un tiempo, decidió retomar su rutina entrenando desde casa.

Después de esto, Luisa Fernanda W habló abiertamente sobre el proceso y explicó que, aunque en los últimos días ha publicado videos que, según ella, no cumplen con los estándares de perfección que suele manejar, quiso mostrarse más real y cercana con sus seguidores.

Artículos relacionados Jhon Alex Castaño Jhon Alex Castaño pasa por un nuevo luto tras la muerte de Yeison Jiménez: “le dio un infarto”

“Me encanta estar arreglada, pero uno tiene momentos en los que uno está así y es normal”, expresó.

La influencer también confesó que ese día estaba en un plan tranquilo, usando una pijama de temporada, a pesar de que ya pasó Navidad, mientras veía la película de Titanic.

Luisa Fernanda W muestra su cambio físico y revela lo que realmente vive con el ejercicio. (Foto: AFP)

Seguido a esto, Luisa ha compartido parte de lo que come durante el día y cómo está complementando sus entrenamientos con una alimentación más saludable, mostrando pequeños cambios en su rutina diaria.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre su cuerpo tras retomar el hábito del ejercicio?

Y aunque está retomando el hábito del ejercicio, Luisa Fernanda W confesó que, aunque ha estado haciendo muchas rutinas en casa, quiere volver al gimnasio al menos dos veces por semana para enfocarse en ejercicios de fuerza.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón reaparece desde la playa con un desgarrador video de despedida a su novio

Seguido a esto, mostró parte de su entrenamiento con pesas, en el que dejó ver su rutina mientras se miraba en el espejo y presumía cómo se veía durante la sesión.

“Les comparto un poquito de lo que hice hoy. No se imaginan cuánto lucho con el tema de venir al gimnasio, soy de esas personas a las que les da mucha pereza”, expresó con sinceridad.

Luisa Fernanda W muestra su cambio físico y revela lo que realmente vive con el ejercicio. (Foto: Canal RCN)

Aunque admitió que a veces le cuesta, explicó que lo hace para cambiar de ambiente y salir de la rutina. Además, sin filtros, quiso saber qué opinan sus seguidores sobre este tipo de contenido y si este cambio en su estilo de videos les resulta interesante.