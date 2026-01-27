Investigador paranormal contactó a Yeison Jiménez y compartió aterradora psicofonía

La muerte de Yeison Jiménez continúa conmocionando a los colombianos, al punto de que investigadores paranormales han compartido sus puntos de vista basados en sus experiencias sobre lo que estaría ocurriendo con el cantante ahora que no está en nuestro plano. Uno de ellos es John Barrera, un joven que asegura haber entablado contacto espiritual con el artista.

¿Qué se escucha en las supuestas psicofonías de Yeison Jiménez?

A través de un video compartido en su cuenta oficial de TikTok, donde acumula una gran cantidad de seguidores, John Barrera, un joven que se desempeña como investigador paranormal, aseguró haber logrado un supuesto contacto con Yeison Jiménez mediante lo que parece ser una spirit box, un artefacto especializado para este tipo de prácticas.

Video desata polémica por supuesta psicofonía de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN - Freepik)

En el clip se observa al joven saludar al aire y recibir como respuesta una serie de sonidos que, según él, formarían palabras entrecortadas, algo característico de este tipo de registros.

“Estamos aquí reunidos porque queremos comunicarnos específicamente con Yeison Jiménez, quien nace el 26 de julio de 1991”, se le escucha decir, mientras que, como respuesta, aparece una voz que menciona el mismo nombre por el que pregunta, seguida de la frase “ayúdalo”.

El investigador señaló que este fragmento solo sería una parte de todo lo que logró captar durante el supuesto contacto, el cual habría tenido una duración aproximada de hora y media, según reveló en los comentarios de la publicación.

Hasta el momento, el video ha generado todo tipo de reacciones entre los seguidores, quienes debaten sobre la veracidad de las supuestas psicofonías, mientras otros aseguran escuchar mensajes más claros.

Lo cierto es que este material audiovisual continúa circulando en redes sociales y avivando la curiosidad de quienes siguen de cerca el legado del artista.

¿Cuándo y cómo falleció Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez falleció el pasado sábado 10 de enero, poco después de abordar su avioneta en Boyacá. La aeronave se estrelló contra una vereda del sector, lo que provocó una fuerte explosión que acabó con la vida de todos los tripulantes. El hecho dejó un saldo de seis personas fallecidas.