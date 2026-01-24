Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Captan el fantasma de Yeison Jiménez manifestándose en un video: ¿qué hace?

Sale a la luz video en el que, según internautas, se manifiesta el fantasma de Yeison Jiménez moviendo su foto con intensidad.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Impactante video del velorio de Yeison Jiménez
Captan supuesto espíritu de Yeison Jiménez en video (AFP/ Eva Marie)

El pasado sábado 10 de enero, Yeison Jiménez falleció en medio de un accidente aéreo cuando viajaba desde Boyacá, hasta Antioquia, pues debía cumplir un compromiso laboral en Marinilla, en donde daría un concierto.

Artículos relacionados

Mientras él viajaba junto a otros cinco integrantes de su equipo de trabajo, quienes además eran sus amigos y uno de ellos su primo, los músicos del cantante ya estaban esperándolo, pero allá detrás de tarima conocieron la trágica noticia.

¿Qué se sabe del accidente en el que murió Yeison Jiménez y su equipo de trabajo?

Las primeras hipótesis apuntaban a que la aeronave no había alcanzado a ascender, supuestamente porque no les había alcanzado la pista y por eso chocó, sin embargo, horas más tarde de la tragedia se conoció lo que ocurrió.

Artículos relacionados

De acuerdo con los investigadores del caso, la avioneta sí alcanzó a volar de tres a cinco minutos y cuando estaba sobre un terreno baldío, cayó y rebotó, por eso, con ese segundo impacto, se prendió en llamas hasta acabar con ella en casi su totalidad.

Por ahora, lo que se sabe es que la indagación durará 30 días, según un técnico investigador, quien, además, reveló que se debe determinar si hubo algún factor humano que pudo provocar el accidente.

Captan supuesto espíritu de Yeison Jiménez en video
Aseguran que el espíritu de Yeison Jiménez se manifestó durante su velorio (AFP/ Romain Maurice)

¿Captaron el fantasma de Yeison Jiménez en su velorio?

Tras su muerte, internautas han estado supersticiosos con el tema y han dicho que han visto el espíritu del cantante, primero, en el humo generado por el fuego de la avioneta y, además, que han escuchado su voz en psicofonías.

Artículos relacionados

Por medio de un video circulado en redes sociales, en un concierto de Pipe Bueno, un día después de la partida de Yeison, al cantante le dan un poncho de su amigo y al girarse, en la parte final del clip se escucha con claridad el “muchas gracias” con la voz de Jiménez.

¿El espíritu de Yeison Jiménez estuvo en su velorio en Bogotá?

Aseguran que el espíritu de Yeison Jiménez se manifestó durante su velorio
Impactante video del velorio de Yeison Jiménez (Foto/ Canal RCN)

A través de las plataformas digitales han revelado un video del velorio de Yeison Jiménez en Bogotá, en donde fue despedido junto a los otros integrantes de su equipo, quienes fallecieron junto a él.

Mientras sus músicos tocaban y cantaban, se alcanza a ver que el cuadro con la foto de Yeison se mueve con gran intensidad, pero no se ve que alguien lo toque, sino que de la nada este hizo un movimiento extraño.

Para algunos sí pudo haber sido el espíritu de Yeison manifestándose, para otros, solo fue cuestión de la vibración de la música que sonaba en el momento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W es comparada con Sebastián Yatra Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W es comparada con Sebastián Yatra tras revelar curiosa foto suya

La influenciadora Luisa Fernanda W mostró cómo se vería si fuera hombre y las comparaciones no se hicieron esperar.

Quién es el cantante de vallenato que fue novio de Sara Uribe Sara Uribe

Él es el famoso cantante de vallenato que fue novio de Sara Uribe de La casa de los famosos Colombia

Sara Uribe sostuvo una larga relación con un famoso cantante de vallenato antes de su relación con Freddy Guarín, papá de su hijo.

Koral Costa aclara los rumores tras su divorcio de Omar Murillo Omar Murillo

Koral Costa rompe el silencio y habla de la vida amorosa de Omar Murillo

Koral Costa se despachó en contra de quienes han hablado tanto de su vida amorosa, como la de Omar Murillo tras su ruptura.

Lo más superlike

El beso que involucra a Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia 2026 La casa de los famosos

Mariana Zapata reveló que le dieron un beso, ¿nace un romance en La casa de los famosos Colombia?

Mariana Zapata le contó el galón a Beba, en donde relató que uno de sus compañeros le dio un piquito en La casa de los famosos.

Imagen de gemelas siamesas Viral

¿Reales o IA? Las gemelas siamesas que se volvieron virales y enamoran en redes

Bad Bunny

Bad Bunny sorprende en Medellín con canción de Diomedes Díaz en su primer concierto

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo