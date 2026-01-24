Captan el fantasma de Yeison Jiménez manifestándose en un video: ¿qué hace?

El pasado sábado 10 de enero, Yeison Jiménez falleció en medio de un accidente aéreo cuando viajaba desde Boyacá, hasta Antioquia, pues debía cumplir un compromiso laboral en Marinilla, en donde daría un concierto.

Mientras él viajaba junto a otros cinco integrantes de su equipo de trabajo, quienes además eran sus amigos y uno de ellos su primo, los músicos del cantante ya estaban esperándolo, pero allá detrás de tarima conocieron la trágica noticia.

¿Qué se sabe del accidente en el que murió Yeison Jiménez y su equipo de trabajo?

Las primeras hipótesis apuntaban a que la aeronave no había alcanzado a ascender, supuestamente porque no les había alcanzado la pista y por eso chocó, sin embargo, horas más tarde de la tragedia se conoció lo que ocurrió.

De acuerdo con los investigadores del caso, la avioneta sí alcanzó a volar de tres a cinco minutos y cuando estaba sobre un terreno baldío, cayó y rebotó, por eso, con ese segundo impacto, se prendió en llamas hasta acabar con ella en casi su totalidad.

Por ahora, lo que se sabe es que la indagación durará 30 días, según un técnico investigador, quien, además, reveló que se debe determinar si hubo algún factor humano que pudo provocar el accidente.

Aseguran que el espíritu de Yeison Jiménez se manifestó durante su velorio (AFP/ Romain Maurice)

¿Captaron el fantasma de Yeison Jiménez en su velorio?

Tras su muerte, internautas han estado supersticiosos con el tema y han dicho que han visto el espíritu del cantante, primero, en el humo generado por el fuego de la avioneta y, además, que han escuchado su voz en psicofonías.

Por medio de un video circulado en redes sociales, en un concierto de Pipe Bueno, un día después de la partida de Yeison, al cantante le dan un poncho de su amigo y al girarse, en la parte final del clip se escucha con claridad el “muchas gracias” con la voz de Jiménez.

¿El espíritu de Yeison Jiménez estuvo en su velorio en Bogotá?

Impactante video del velorio de Yeison Jiménez (Foto/ Canal RCN)

A través de las plataformas digitales han revelado un video del velorio de Yeison Jiménez en Bogotá, en donde fue despedido junto a los otros integrantes de su equipo, quienes fallecieron junto a él.

Mientras sus músicos tocaban y cantaban, se alcanza a ver que el cuadro con la foto de Yeison se mueve con gran intensidad, pero no se ve que alguien lo toque, sino que de la nada este hizo un movimiento extraño.

Para algunos sí pudo haber sido el espíritu de Yeison manifestándose, para otros, solo fue cuestión de la vibración de la música que sonaba en el momento.