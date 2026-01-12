Captan el fantasma de Yeison Jiménez en el lugar de su accidente

Desde el pasado sábado 12 de enero, día del trágico accidente en el que perdió la vida el cantante de música popular, Yeison Jiménez, el país ha mostrado lo conmocionado que está con la noticia.

Pues el repentino suceso sacudió no solo a la familia y amigos del artista, sino a la opinión pública e incluso a quienes no son fanáticos del artista, ya que reconocen el gran legado que estaba construyendo con su trabajo.

¿Dónde fue el accidente en donde murió el cantante Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez tuvo su última presentación en Málaga, Santander, el vienes 9 de enero y desde allí llegó a Paipa para poder emprender su vuelo hasta Medellín y luego llegar a Marinilla, en donde tendría su próxima presentación.

Sobre las 4:09 p.m., la avioneta en la que iba el cantante junto a otros cinco integrantes de su equipo colapsó y se consumió en llamas, pues las primeras hipótesis es que no alcanzó a despegar y chocó en la misma pista.

Sin embargo, con las investigaciones, las autoridades determinaron que la aeronave voló durante 3 o 5 minutos y al caer, rebotó y con ese segundo impacto, se fracturó la parte trasera.

¿Qué revelaciones se han hecho tras la muerte de Yeison Jiménez?

Tras su lamentable partida, se conocieron entrevistas con testimonios de Yeison Jiménez en el que pudo anticipar su muerte, pues confesó que en tres ocasiones diferentes había soñado con que fallecía en un accidente aéreo.

Usuarios aseguran que el fantasma de Yeison Jiménez aparece en imágenes . (AFP/ Luis LIZARAZO)

De hecho, el cantante detalló que en uno de sus sueños se salvó, pero en otros sí había chocado 15 días antes del nacimiento de su hijo menor.

Por otro lado, él también reveló que su hija menor un día lo llamó con angustia, porque dijo que no quería que él se fuera, ya que no sabía “cómo vivir sin él”. Según las palabras de Yeison, él lloró por la preocupación que sintió su hija.

¿Cuáles son las imágenes en donde se ve el fantasma de Yeison Jiménez?

El país sigue conmocionado con la noticia de la partida de Yeison Jiménez y no se han perdido ningún detalle sobre él y su familia, por eso, están atentos a todo lo que ven en redes sociales.

Aseguran ver el fantasma de Yeison Jiménez en el humo del accidente. (AFP/ Eva Marie)

Es por eso que, en las plataformas digitales están circulando imágenes en el que, según algunos internautas, “se ve el fantasma de Yeison Jiménez” en el humo provocado por la aeronave en la que falleció el artista.

Algunos, al ver la imagen con detalles, dicen que no se ve nada, pero otros tantos dicen que sí se alcanza a ver una figura en dos momentos diferentes.