Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Captan el fantasma de Yeison Jiménez en el lugar de su accidente

Se filtran imágenes que rondan en las redes sociales, en donde según internautas, se ve el fantasma de Yeison Jiménez.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Imágenes generan debate por presunto fantasma de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN - Freepik))

Desde el pasado sábado 12 de enero, día del trágico accidente en el que perdió la vida el cantante de música popular, Yeison Jiménez, el país ha mostrado lo conmocionado que está con la noticia.

Artículos relacionados

Pues el repentino suceso sacudió no solo a la familia y amigos del artista, sino a la opinión pública e incluso a quienes no son fanáticos del artista, ya que reconocen el gran legado que estaba construyendo con su trabajo.

¿Dónde fue el accidente en donde murió el cantante Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez tuvo su última presentación en Málaga, Santander, el vienes 9 de enero y desde allí llegó a Paipa para poder emprender su vuelo hasta Medellín y luego llegar a Marinilla, en donde tendría su próxima presentación.

Sobre las 4:09 p.m., la avioneta en la que iba el cantante junto a otros cinco integrantes de su equipo colapsó y se consumió en llamas, pues las primeras hipótesis es que no alcanzó a despegar y chocó en la misma pista.

Artículos relacionados

Sin embargo, con las investigaciones, las autoridades determinaron que la aeronave voló durante 3 o 5 minutos y al caer, rebotó y con ese segundo impacto, se fracturó la parte trasera.

¿Qué revelaciones se han hecho tras la muerte de Yeison Jiménez?

Tras su lamentable partida, se conocieron entrevistas con testimonios de Yeison Jiménez en el que pudo anticipar su muerte, pues confesó que en tres ocasiones diferentes había soñado con que fallecía en un accidente aéreo.

Imágenes generan debate por presunto fantasma de Yeison Jiménez.
Usuarios aseguran que el fantasma de Yeison Jiménez aparece en imágenes . (AFP/ Luis LIZARAZO)

De hecho, el cantante detalló que en uno de sus sueños se salvó, pero en otros sí había chocado 15 días antes del nacimiento de su hijo menor.

Por otro lado, él también reveló que su hija menor un día lo llamó con angustia, porque dijo que no quería que él se fuera, ya que no sabía “cómo vivir sin él”. Según las palabras de Yeison, él lloró por la preocupación que sintió su hija.

Artículos relacionados

¿Cuáles son las imágenes en donde se ve el fantasma de Yeison Jiménez?

El país sigue conmocionado con la noticia de la partida de Yeison Jiménez y no se han perdido ningún detalle sobre él y su familia, por eso, están atentos a todo lo que ven en redes sociales.

Supuesta aparición de Yeison Jiménez en fotos del accidente
Aseguran ver el fantasma de Yeison Jiménez en el humo del accidente. (AFP/ Eva Marie)

Es por eso que, en las plataformas digitales están circulando imágenes en el que, según algunos internautas, “se ve el fantasma de Yeison Jiménez” en el humo provocado por la aeronave en la que falleció el artista.

Algunos, al ver la imagen con detalles, dicen que no se ve nada, pero otros tantos dicen que sí se alcanza a ver una figura en dos momentos diferentes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El emotivo mensaje de Martín Elías Jr a Yeison Jiménez tras su partida Yeison Jiménez

La petición que le hizo Martín Elías Jr a Yeison Jiménez en pleno concierto

Martín Elías Jr. hizo pública la petición que él le hizo a Yeison Jiménez, tras su desafortunada partida de este mundo.

La dolorosa confesión de Aida Victoria Merlano sobre Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Aida Victora Merlano reveló los planes que tenía con Yeison Jiménez

Aida Victoria Merlano se dejó ver muy conmocionada tras la repentina muerte de Yeison Jiménez, con quien tenía planes.

Se cumplió el miedo que más atormentaba a Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Tras su fallecimiento, se cumplió el mayor miedo de Yeison Jiménez: ¿cuál era?

Yeison Jiménez había revelado cuál era su mayor miedo y tras su repentino fallecimiento, ese temor se cumplió.

Lo más superlike

Yeison Jiménez confesó que había trabajado tanto que no alcanzó a disfrutar los frutos de su éxito. Yeison Jiménez

Esto fue lo que Yeison Jiménez no alcanzó a disfrutar fuera del escenario

Yeison Jiménez confesó que quería detener su carrera para vivir sus logros y dedicar tiempo a su familia.

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández fue hospitalizado de urgencia e intervenido quirúrgicamente: esto se sabe

Sebastián Ayala sufre un accidente de tránsito Talento nacional

Cantante de música popular sufre accidente horas después de reaccionar a la muerte de Yeison Jiménez

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas

Sara Uribe destapa si La casa de los famosos es real o puro show La casa de los famosos

Sara Uribe destapó la verdad y reveló si en La casa de los famosos Colombia la convivencia es real