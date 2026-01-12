Sale a la luz otra mujer relacionada sentimentalmente con Yeison Jiménez

Colombia sigue conmocionada tras la muerte del cantante de música popular, Yeison Jiménez, quien partió de este mundo tras un trágico accidente aéreo en Boyacá.

El artista se presentó en Málaga, Santander y viajaría hasta Medellín para cumplir con una de sus presentaciones en Marinilla, Antioquia, en donde sus músicos lo esperaban sin saber lo que había ocurrido con él.

¿Cuáles son los detalles que se saben sobre el accidente aéreo en donde murió Yeison Jiménez?

Sobre las 4:09 p.m. del sábado 10 de enero, la avioneta en la que viajaba Yeison Jiménez se prendió en llamas, acabando con la vida del artista y otros cinco integrantes de su equipo de trabajo, quienes además eran sus amigos.

Las primeras hipótesis indicaban que la aeronave no había ascendido para poder volar y al final de la pista de despegue, esta habría chocado hasta generar las llamas que acabaron con la avioneta en casi su totalidad.

Sin embargo, casi 24 horas después del trágico accidente, se conocieron detalles de la investigación del caso y de acuerdo con los informes, la aeronave sí habría volado durante 3 o 5 minutos.

Se detalla que, al parecer, la avioneta, al chocar habría rebotado y en el segundo impacto hubo fractura de su parte trasera, lo que ocasionó el fuego que la consumió y provocó el fallecimiento de los seis ocupantes.

Investigación en el accidente aéreo de Yeison Jiménez. (AFP/ Luis LIZARAZO)

Al confirmarse el fallecimiento de Yeison Jiménez, los colombianos han mostrado su dolor y en redes sociales han salido a la luz los mensajes de fuerza para su familia, pero también, se han revelado supuesto detalles personales sobre el artista.

¿Quién es la otra mujer con la que relacionan sentimentalmente a Yeison Jiménez?

A través de las plataformas digitales, se ha formado un gran revuelo luego que dos mujeres hayan salido públicamente a revelar su cercanía con Yeison Jiménez.

Por un lado, una de ellas mostró en sus historias de Instagram el último chat que tuvo con el artista, en donde al parecer, él le enviaba videos con dedicatorias y también le coquetearía.

Aparece otra mujer que asegura ser inspiración de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

La mujer fue fuertemente criticada por no tener un poco de respeto al menos en este duelo que a traviesa la familia de Yeison.

Por otro lado, apareció “otra doliente”, una mujer que escribió en sus redes sociales que “amaba” al artista, a quien conocería desde hace 15 años y que, además, “ella fue la inspiración” de tres de las canciones escritas por él.

Sin duda, esto también generó rechazo en redes, pues los internautas critican el “descaro” de las supuestas amantes del artista, quienes no han tenido empatía y han usado su fallecimiento para ganar visibilidad.