Hermana de Yeison Jiménez rompe el silencio y defiende a su cuñada: “la mujer que le dio un hogar”

El pasado sábado 10 de enero, Colombia se vistió de luto al conocer la noticia del trágico accidente aéreo en el que falleció el cantante de música popular, Yeison Jiménez.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esto fue lo que Yeison Jiménez no alcanzó a disfrutar fuera del escenario

De acuerdo con los informes, el artista viajaría desde Boyacá hasta Medellín, para poder cumplir con un show que tenía programado en Marinilla.

¿Cuál es la información oficial sobre el accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez?

En un inicio estaba la teoría de que la aeronave en la que estaba Yeison Jiménez con cinco integrantes de su equipo no alcanzó a volar y en el intento chocó saliendo de la pista, lo que habría provocada las llamas que destrozaron casi en su totalidad la avioneta.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Así fue la historia de amor de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo

Sin embargo, tras horas de investigación, las autoridades revelaron que la aeronave sí alcanzó a volar entre 3 y 5 minutos; así mismo, según el informe, la avioneta rebotó y en el segundo impacto, se fracturó la parte trasera y fue lo que ocasionaría las llamas.

Hermana de Yeison Jiménez comparte dolorosos recuerdos junto al cantante. (AFP/ Rodrigo Varela)

En la tarde del domingo 11 de enero, los investigadores del caso revelaron que dentro de su indagación también deben determinar los factores humanos, o sea, si hubo algún error de parte del piloto u otros elementos que se pudieron haber pasado por alto.

¿Qué ha revelado la familia de Yeison Jiménez tras su muerte?

En el caso de su hija mayor, la menor ha comentado en redes que siente el vacío de su padre, mientras tanto su hermana, Lina Jiménez, no ha ocultado nada de cómo está viviendo su duelo.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Video revela que Yeison Jiménez soñaba con estudiar aviación y volar acompañado

La mujer que apoyó y acompañó a su hermano, está completamente devastada, pues ha mencionado en sus redes sociales que quisiera que esto sea un sueño.

Por otro lado, ha revelado imágenes y videos junto a Yeison, dedicando desgarradores mensajes.

¿Cuáles han sido los videos inéditos que ha revelado la hermana de Yeison Jiménez?

A través de sus historias de Instagram, Lina Jiménez compartió dos conmovedores videos y juntos con dolorosos mensajes.

Hermana de Yeison Jiménez publica videos inéditos y dedica emotivas palabras. (AFP/ Rodrigo Varela)

Uno de los clips es de Yeison Jiménez junto a toda su familia, cantándole el feliz cumpleaños a su hijo de un año. Aquí, Lina le dedica un mensaje a Sonia, esposa de su hermano:

“Mi cuñada, la mujer que le dio un hogar y sus hijos, que lo acompañó tantos años”.

En otro video, se ve al artista celebrándole el día de madres a su hermana, quien se ve muy feliz mientras la graban; en el registro, Yeison dice que ella es como su segunda mamá.