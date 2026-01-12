Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hermana de Yeison Jiménez rompe el silencio y defiende a su cuñada: “la mujer que le dio un hogar”

Lina, hermana de Yeison Jiménez, reveló videos inéditos junto al artista y su cuñada Sonia, a quien defendió y le dio su lugar.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Hermana de Yeison Jiménez comparte dolorosos recuerdos junto al cantante
Hermana de Yeison Jiménez conmueve con mensaje a la esposa del cantante. (Foto: Canal RCN)

El pasado sábado 10 de enero, Colombia se vistió de luto al conocer la noticia del trágico accidente aéreo en el que falleció el cantante de música popular, Yeison Jiménez.

Artículos relacionados

De acuerdo con los informes, el artista viajaría desde Boyacá hasta Medellín, para poder cumplir con un show que tenía programado en Marinilla.

¿Cuál es la información oficial sobre el accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez?

En un inicio estaba la teoría de que la aeronave en la que estaba Yeison Jiménez con cinco integrantes de su equipo no alcanzó a volar y en el intento chocó saliendo de la pista, lo que habría provocada las llamas que destrozaron casi en su totalidad la avioneta.

Artículos relacionados

Sin embargo, tras horas de investigación, las autoridades revelaron que la aeronave sí alcanzó a volar entre 3 y 5 minutos; así mismo, según el informe, la avioneta rebotó y en el segundo impacto, se fracturó la parte trasera y fue lo que ocasionaría las llamas.

Hermana de Yeison Jiménez publica videos inéditos y dedica emotivas palabras
Hermana de Yeison Jiménez comparte dolorosos recuerdos junto al cantante. (AFP/ Rodrigo Varela)

En la tarde del domingo 11 de enero, los investigadores del caso revelaron que dentro de su indagación también deben determinar los factores humanos, o sea, si hubo algún error de parte del piloto u otros elementos que se pudieron haber pasado por alto.

¿Qué ha revelado la familia de Yeison Jiménez tras su muerte?

En el caso de su hija mayor, la menor ha comentado en redes que siente el vacío de su padre, mientras tanto su hermana, Lina Jiménez, no ha ocultado nada de cómo está viviendo su duelo.

Artículos relacionados

La mujer que apoyó y acompañó a su hermano, está completamente devastada, pues ha mencionado en sus redes sociales que quisiera que esto sea un sueño.

Por otro lado, ha revelado imágenes y videos junto a Yeison, dedicando desgarradores mensajes.

¿Cuáles han sido los videos inéditos que ha revelado la hermana de Yeison Jiménez?

A través de sus historias de Instagram, Lina Jiménez compartió dos conmovedores videos y juntos con dolorosos mensajes.

Lina Jiménez honra a la esposa de Yeison con desgarrador mensaje
Hermana de Yeison Jiménez publica videos inéditos y dedica emotivas palabras. (AFP/ Rodrigo Varela)

Uno de los clips es de Yeison Jiménez junto a toda su familia, cantándole el feliz cumpleaños a su hijo de un año. Aquí, Lina le dedica un mensaje a Sonia, esposa de su hermano:

“Mi cuñada, la mujer que le dio un hogar y sus hijos, que lo acompañó tantos años”.

En otro video, se ve al artista celebrándole el día de madres a su hermana, quien se ve muy feliz mientras la graban; en el registro, Yeison dice que ella es como su segunda mamá.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Otra mujer asegura haber sido inspiración de canciones de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Sale a la luz otra mujer relacionada sentimentalmente con Yeison Jiménez

Polémica en redes sociales tras conocerse la otra mujer que está siendo vinculada sentimentalmente con Yeison Jiménez.

La historia de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo que hoy conmueve a sus seguidores. Yeison Jiménez

Así fue la historia de amor de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo

Yeison Jiménez construyó una relación sólida con Sonia Restrepo, su esposa, con quien compartió más de una década de amor y familia.

El funeral de Yeison Jiménez se realizaría en el Movistar Arena de Bogotá este 13 de enero. Yeison Jiménez

Aquí todos los detalles del funeral de Yeison Jiménez: fecha, hora y lugar

El funeral de Yeison Jiménez se realizaría el 13 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, donde seguidores podrán despedirse.

Lo más superlike

Yeison Jiménez confesó que había trabajado tanto que no alcanzó a disfrutar los frutos de su éxito. Yeison Jiménez

Esto fue lo que Yeison Jiménez no alcanzó a disfrutar fuera del escenario

Yeison Jiménez confesó que quería detener su carrera para vivir sus logros y dedicar tiempo a su familia.

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández fue hospitalizado de urgencia e intervenido quirúrgicamente: esto se sabe

Sebastián Ayala sufre un accidente de tránsito Talento nacional

Cantante de música popular sufre accidente horas después de reaccionar a la muerte de Yeison Jiménez

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas

Sara Uribe destapa si La casa de los famosos es real o puro show La casa de los famosos

Sara Uribe destapó la verdad y reveló si en La casa de los famosos Colombia la convivencia es real