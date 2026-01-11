Así fue la historia de amor de Yeison Jiménez y Sonia Restrepo

Tras el fallecimiento de Yeison Jiménez, muchos seguidores han vuelto la mirada hacia su historia de amor con Sonia Restrepo, la mujer que lo acompañó desde mucho antes de que alcanzara la fama y con quien construyó una familia sólida.

Más allá del artista popular admirado en escenarios de todo el país, Yeison fue un hombre profundamente comprometido con su hogar, un rol que él mismo valoraba como uno de los mayores logros de su vida.

¿Cómo nació el amor entre Yeison Jiménez y Sonia Restrepo?

El primer encuentro entre Yeison y Sonia ocurrió en un contexto sencillo y sin pretensiones, tenía cerca de 20 años y apenas comenzaba a abrirse camino en la música popular cuando coincidieron en un concierto en Pensilvania, Caldas.

Sonia, que en ese momento celebraba un triunfo deportivo con sus amigas, nunca imaginó que esa noche marcaría el inicio de una historia que se extendería por más de una década.

Yeison Jiménez conoció a Sonia Restrepo en un concierto en Pensilvania, Caldas, cuando iniciaba su carrera musical. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

Ambos han contado que fue un encuentro espontáneo, lleno de nervios, bromas y miradas curiosas, no había fama ni grandes producciones, solo un joven cantante soñador y una mujer que quedó cautivada por su carisma.

A partir de ese día comenzaron a comunicarse con mayor frecuencia y, poco después, dieron inicio a una relación que debió enfrentarse desde el principio a la distancia y a las exigencias del naciente trabajo artístico de Yeison.

¿Qué retos enfrentaron Yeison Jiménez y Sonia Restrepo antes de consolidar su familia?

Durante varios años, la pareja mantuvo una relación marcada por los viajes constantes del artista, Yeison recorría pueblos, emisoras y escenarios buscando un lugar en la industria, mientras Sonia permanecía lejos, esperando cada reencuentro.

Uno de los momentos más significativos en esta etapa fue la decisión de vivir juntos, cuando la carrera de Yeison empezó a estabilizarse, con ese paso llegaron también promesas importantes, formar una familia, construir un futuro y apoyar el crecimiento personal y profesional de Sonia.

Él asumió con naturalidad su rol como figura paterna para Camila, la hija que Sonia tuvo en su adolescencia, integrándola desde el primer momento como parte esencial de su hogar.

¿Cómo crecieron juntos Yeison Jiménez y Sonia Restrepo en los momentos más difíciles?

La pareja también tuvo que enfrentar episodios dolorosos, como la dificultad para concebir un hijo juntos tras una pérdida previa.

Sonia Restrepo fue el pilar emocional de Yeison Jiménez en su camino artístico y familiar. Foto AFP/Romain Maurice

Finalmente, cuando habían decidido dejar todo en manos de la fe, llegó la noticia que transformó su historia, la llegada de su hija Thaliana, quien se convirtió en una fuente de alegría y fortaleza para ambos.

Años después, la familia volvió a crecer con el nacimiento de Santiago, el segundo hijo de Yeison, consolidando un hogar que él describía como su mayor refugio, Sonia y sus hijas fueron, según personas cercanas al cantante, el motor silencioso detrás de su disciplina y constancia.

Hoy, tras la partida del artista, la historia de amor entre Yeison Jiménez y Sonia Restrepo permanece como testimonio de un vínculo construido desde la sencillez, la lealtad y el esfuerzo compartido.