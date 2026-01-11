Aquí todos los detalles del funeral de Yeison Jiménez: fecha, hora y lugar

El país continúa conmocionado por la muerte de Yeison Jiménez, uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana, de acuerdo con la información conocida, el funeral del cantante se realizaría en Bogotá y tendría un carácter abierto.

¿Dónde y cuándo se realizará el funeral de Yeison Jiménez?

Las exequias están previstas para el martes 13 de enero en horas de la mañana, el lugar elegido sería el Movistar Arena de Bogotá, un recinto que Yeison Jiménez conoció de cerca y que simboliza el punto más alto de su carrera, pues allí logró convocar a miles de personas en conciertos que marcaron un antes y un después para la música popular en el país.

El siniestro donde murió Yeison Jiménez se habría dado a las 4:00 p.m. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

La ceremonia estaría programada para las 10:00 a. m. y se perfila como un espacio de despedida colectiva, donde familiares, amigos, colegas del género y seguidores podrán acompañar el féretro y rendirle un último homenaje.

La elección del Movistar Arena responde, según versiones cercanas, al deseo de permitir que su público forme parte del adiós, reconociendo el vínculo que Yeison construyó con sus fans a lo largo de los años.

¿Los seguidores podrán ingresar al homenaje para Yeison Jiménez?

Una de las principales preguntas de los seguidores tiene que ver con el acceso al funeral. Todo indica que el evento será abierto al público, aunque con controles logísticos y de seguridad propios de un recinto de gran capacidad.

Para muchos fanáticos, esta despedida representa la oportunidad de agradecerle al artista por las canciones que acompañaron momentos de alegría, desamor y celebración, y por haber llevado la música popular a escenarios que antes parecían inalcanzables para el género.

¿Dónde será sepultado Yeison Jiménez tras las exequias?

Tras el homenaje en el Movistar Arena, los restos de Yeison Jiménez serían trasladados a un cementerio ubicado en la capital del país, la información conocida indica que el cantante descansará en Jardines del Recuerdo, en Bogotá, un camposanto donde también serían sepultados otros de los fallecidos en el accidente aéreo que cobró la vida del artista y parte de su equipo.

El alcalde de Marinilla fue quien informó al público sobre la muerte de Yeison Jiménez. Foto Canal RCN

La tragedia ocurrió el pasado 10 de enero, cuando la avioneta en la que se movilizaba Yeison Jiménez rumbo a Antioquia no logró elevarse tras el despegue y terminó precipitándose en una zona rural entre Paipa y Duitama, en Boyacá.

El funeral de Yeison Jiménez no solo marcará el cierre de una vida, sino también el reconocimiento a un legado musical que transformó la historia de la música popular colombiana y que, desde ahora, seguirá vivo en la memoria de su gente.