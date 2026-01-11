Jhon Alex Castaño también sufrió un accidente aéreo en Paipa, lugar en el que murió Yeison Jiménez

Jhon Alex Castaño fue uno de los cantantes de música popular que estuvo acompañando a Yeison Jiménez desde el inicio de su carrera artística. En medio de la información que se ha divulgado sobre el accidente aéreo en Paipa, se conoció que Castaño también habría sufrido un accidente en esta misma pista.

¿Cuándo sucedió el accidente de Jhon Alex Castaño en Paipa?

En febrero de 2023, el cantante risaraldense contó que la avioneta en la que viajaba sufrió una falla en el tren de aterrizaje derecho al momento de aterrizar, haciendo que se saliera de la pista y terminara en una zanja.

En 2023, Jhon Alex Castaño sufrió un accidente aéreo en Paipa. (Imagen de Freepik y foto de Buen día, Colombia)

En esta oportunidad, los tripulantes sólo vivieron un susto. No hubo daños y lograron realizar la presentación que tenían programada en Motavita, Boyacá. Castaño compartió imágenes de lo sucedido y resaltó la importancia de disfrutar la vida y los seres queridos.

“Familia, qué susto tan hij**dre. Definitivamente, hay que disfrutar cada día. Disfrutar de los hijos, de la mamá, de la familia… hace una hora estábamos saliendo de Pereira en esta avioneta y hoy, acá, tuvimos un accidente en el aeropuerto de Paipa”, fueron las palabras de Castaño en el video, donde se veía a la avioneta en medio de la zanja.

¿Cómo reaccionó Jhon Alex Castaño a la muerte de Yeison Jiménez?

En la noche del 10 de enero, cuando se confirmó que Yeison Jiménez había perdido la vida tras un accidente aéreo, Jhon Alex Castaño compartió un emotivo video en el que cantaban juntos “Que me traigan licor”, una de las primeras canciones del risaraldense.

Allí, Castaño escribió: “Te vi crecer, pero nunca creí que iba a verte partir”. Esas mismas palabras las usó para acompañar otro video de ambos, grabado hace más de una década, en el que cantaban en una casa. Imágenes de sus inicios musicales que hoy conmueven a millones de seguidores.

Las causas del accidente aéreo que cobró la vida de Yeison Jiménez son materia de investigación por parte de las autoridades. La Aeronáutica Civil sólo ha confirmado que la avioneta sí despegó y que estuvo en el aire entre 3 y 5 minutos antes de caer en un campo de cultivo en la vereda La Romita.