Video de cámara de seguridad muestra el momento exacto del trágico accidente donde murió Yeison Jiménez

Las redes sociales no dejan de comentar el video viral captado por una cámara de seguridad, que muestra el trágico siniestro aéreo donde fallecieron el cantante Yeison Jiménez y cinco miembros de su equipo.

¿Cuál es el video captado por una cámara de seguridad que muestra el siniestro aéreo donde murió Yeison Jiménez y su equipo?

Por medio de la plataforma de bailes TikTok, una familia ha revelado con total respeto lo que ha captado su cámara de seguridad del siniestro aéreo donde murieron seis personas, entre ellas el cantante Yeison Jiménez.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo cuando se disponía viajar a Marinilla, Antioquia. (Foto: Romain Maurice/Getty Images/AFP)

De acuerdo a las declaraciones dadas por el hombre que allí aparece y deja en evidencia las impactantes imágenes, su finca, que se encuentra a 150 metros de donde ocurrió el trágico evento, logró captar con precisión el desplomé de la avioneta.

En las imágenes que se han viralizado, se observa cómo el avión cae en pleno vuelo y, tres segundos después, explota en llamas.

Encontramos en nuestras cámaras videos del momento exacto donde la avioneta cae y se hace la explosión", dijo.

Según relata el joven, lograron evidenciar lo sucedido, gracias a un trabajador de la finca que fue testigo de lo ocurrido.

¿A qué hora fue el siniestro según las cámaras de seguridad que captaron el trágico momento donde murió Yeison Jiménez y su equipo?

En el mismo video, el joven señaló que sus cámaras de seguridad registraron el accidente a las 4:10 p.m., recalcando que compartía las imágenes con todo respeto y enviando condolencias a las familias de las víctimas.

Este video lo hago más que todo para informar y mostrar lo que encontramos en nuestras cámaras de los últimos momentos donde seguían con vida y pues el último recorrido que hizo la avioneta", dijo.

El siniestro donde murió Yeison Jiménez se habría dado a las 4:00 p.m. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

¿Quiénes eran las personas que murieron junto a Yeison Jiménez en el accidente?

Junto al cantante Yeison Jiménez, viajaban cinco personas que también fallecieron en el accidente de la avioneta.

Entre las víctimas se encontraban el piloto, Hernando Torres, y cuatro miembros del equipo de trabajo de Yeison: Juan Manuel Rodríguez (novio de Juliana Calderón), Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora, quienes lo acompañaban rumbo a una presentación. Las autoridades confirmaron los nombres y expresaron sus condolencias a las familias de todos los fallecidos.