Convocan homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá tras su muerte: fecha, hora y más detalles

Colombia llora la muerte de Yeison Jiménez, el cantante de música popular de 34 años que falleció en la tarde del 10 de enero tras un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

¿Dónde será el homenaje a Yeison Jiménez?

Óscar Sánchez, un promotor de artistas, convocó a los fans de Jiménez a despedirlo en los alrededores del Estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ en Bogotá en la tarde de este 11 de enero. La hora de la convocatoria es a las 5 p.m. y se espera que al lugar lleguen decenas de fanáticos.

Esposa de Yeison Jiménez viajó a Paipa, Boyacá, tras el accidente aéreo. (Imagen de Freepik y foto del Canal RCN)

“Mi gente vamos todos a hacer un homenaje a este gran artista y su equipo de trabajo. Los esperamos”, escribió Sánchez en sus redes, donde además subió fotos junto al artista y las personas que lo acompañaban en la aeronave.

En las redes sociales, son miles de personas las que han reaccionado a la trágica noticia. Las causas del siniestro son investigadas por autoridades como la Fiscalía, la Aeronáutica Civil, el Ministerio de Transporte, entre otras. Medicina Legal trasladó los cuerpos para la capital, donde se adelantarán las labores de identificación.

¿Cómo fue el accidente en el que murió Yeison Jiménez?

Aunque serán las autoridades quienes confirmen lo sucedido, lo que se conoce hasta el momento es que la aeronave habría colisionado minutos después de despegar.

En las redes se han divulgado diferentes momentos de Yeison Jiménez y su equipo minutos antes del accidente, en los que se les ve muy tranquilos y felices luego de su presentación en Málaga, Santander.

Hermana de Yeison Jiménez reaparece con un conmovedor mensaje. (Foto: Canal RCN)

El cantante se dirigía a Antioquia, específicamente a Marinilla, donde tenía una presentación en la noche. Luego regresaría a Boyacá, pues tenía otro show programado para el cierre de las fiestas en Miraflores.

También se conoció que Jiménez tenía planeado grabar una canción en honor a la Selección Colombia junto a Jessi Uribe, Alzate, John Alex Castaño, Pipe Bueno, Luis Alfonso y otros colegas.

Ahora son ellos quienes han homenajeado en vivo a Yeison Jiménez en las presentaciones que ya tenían agendas para este primer puente festivo de 2026 en diferentes ciudades del país.