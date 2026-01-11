Martín Elías Junior reveló el último deseo que Yeison Jiménez le pidió en vida

El cantante de vallenato Martín Elías Junior sorprendió a sus más de un millón de seguidores en TikTok al compartir la última conversación que tuvo con Yeison Jiménez, en la que, al parecer, quedó registrado el último deseo del artista en vida.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hermana e hija de Yeison Jiménez compartieron su desgarradora reacción tras confirmarse su muerte

¿Qué deseo le pidió Yeison Jiménez a Martín Elías Junior?

Colombia y el mundo de la música popular se encuentran de luto tras el inesperado fallecimiento del cantante caldense Yeison Jiménez.

Colombia llora la muerte del reconocido cantante de música popular, Yeison Jiménez. (Foto: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP)

Por esta razón, diversas personalidades digitales y artistas musicales han expresado sus condolencias a la familia y compartido recuerdos de momentos inolvidables vividos junto al cantante de 34 años.

Entre ellos, se encuentra Martín Elías Junior, de 18 años, quien compartió varias fotografías de sus encuentros con Yeison, así como un chat en el que el artista le pide conservar un recuerdo de Diomedes Díaz, abuelo de Martín.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Fotógrafo de Yeison Jiménez publicó un video de la avioneta minutos antes del fatal accidente

¿Qué recuerdo de Diomedes Díaz le pidió Yeison Jiménez a Martín Elías Junior?

En la imagen compartida por el joven cantante, se observa que el intérprete de 'Vete' manifestó su admiración por el fallecido artista de vallenato Diomedes Díaz y, sin reservas, le pidió a Martín que le regalara algún accesorio de quien él consideraba su ídolo.

Papi, quiero pedirte algo. Yo quiero que me regales algo de tu abuelo, es mi ídolo, lo amo", expresó en su momento Yeison.

Martín, sin pensarlo, le responde preguntándole si deseaba tener algunas botas o camisas de su abuelo, a lo que Yeison le afirmó que se conformaba con cualquier objeto.

Objeto que Martín Elías Junior no reveló, pero que según sus seguidores le tuvo que haber encantado al caldense.

Martín Elías Junior obsequió un recuerdo de su abuelo Diomedes Díaz a Yeison Jiménez. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados Karina García Así recordó y se despidió Karina García del cantante Yeison Jiménez: "vuela alto amigo lindo"

¿Cómo reaccionó Martín Elías Junior a la muerte de Yeison Jiménez?

Martín Elías Junior dejó ver con tristeza cuánto admiraba a Yeison Jiménez a través de esta misma publicación. Pues con la serie de fotografías que compartió a sus fans, escribió un conmovedor mensaje que generó miles de reacciones.