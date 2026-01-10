Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Fotógrafo de Yeison Jiménez publicó un video de la avioneta minutos antes del fatal accidente

Waisman Mora, quien también falleció en la avioneta en la que se movilizaba Yeison Jiménez, publicó un video en sus redes sociales en el que se ve el estado del vehículo antes del fallido despegue.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Video de la avioneta en la que murió Yeison Jiménez minutos antes del accidente.
Video de la avioneta en la que murió Yeison Jiménez minutos antes del accidente | Foto del Canal RCN

En la tarde de este sábado 10 de enero Colombia entera y el mundo de la música se pusieron de luto por el fallecimiento del reconocido cantante cafetero de música popular, Yeison Jiménez; debido a un fatal accidente en el que, por causas desconocidas, la avioneta del equipo del cantante no logró despegar de manera satisfactoria, se estrelló y, posteriormente, se incendió.

Varios fallecidos, entre ellos el cantante, dejó el accidente y muchos se preguntan sobre los minutos antes del accidente; por lo que salió a la luz un video, tomado de las historias de Instagram del fotógrafo del artista musical, Waisman Mora, y que fue publicado minutos antes del siniestro.

Yeison Jiménez, cantante de música popular
Yeison Jiménez falleció en un accidente aéreo mientras se dirigía a Marinilla, Antioquia, donde tenía una presentación programada. (Foto: Eva Marie Uzcategui / AFP)

¿Qué se ve en el video del fotógrafo de Yeison Jiménez?

En el clip no se logra ver ningún momento de desesperación por el accidente, por lo que parece que se trata de un instante en el que aún no ven venir el trágico suceso. No obstante, sí hay un detalle que ha dividido las opiniones en las redes y es que el capitán estaba viendo su celular mientras la avioneta andaba en la pista.

Los comentarios por este hecho se han dividido entre quienes cuestionan el actuar del piloto y quienes lo defienden al decir que aún no están despegando sino simplemente andando lento por la pista.

Las investigaciones sobre el hecho aún son materia de investigación y se debe aclarar cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que la avioneta no haya podido despegar de manera óptima.

¿Cómo fue la vida de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez, nacido el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, es un cantante y compositor colombiano que logró consolidarse como una de las figuras más representativas de la música popular en el país. Proveniente de una familia humilde, inició su camino artístico desde la niñez participando en festivales y más adelante enfrentó diversas dificultades económicas, trabajando en distintos oficios en Bogotá mientras cantaba en espacios públicos.

Desde temprana edad comenzó a componer sus propias canciones, lo que le permitió construir una identidad musical marcada por letras sinceras y emotivas. Gracias a su talento, perseverancia y conexión con el público, alcanzó reconocimiento nacional e internacional con temas como Aventurero, Ni Tengo Ni Necesito y Por Qué la Envidia, convirtiéndose en un referente del género popular colombiano contemporáneo.

Yeison Jiménez relató un sueño inquietante sobre un accidente aéreo.
Yeison Jiménez relató un sueño inquietante sobre un accidente aéreo. Foto AFP/ Rodrigo Varela
