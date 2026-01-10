Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhonny Rivera se pronuncia con emotivo mensaje ante el fallecimiento de Yeison Jiménez

Jhonny Rivera expresó su dolor con un sentido mensaje tras la muerte de Yeison Jiménez, palabras que conmovieron en redes sociales.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
El emotivo mensaje que le dedicó Jhonny Rivera a Yeison Jiménez ante su fallecimiento
Jhonny Rivera conmovió a sus seguidores con el sentido homenaje que le dedicó a Yeison Jiménez. (Foto izquierda: Rodrigo Varela/Getty Images/AFP | Foto derecha: Canal RCN)

El mundo de la música popular está de luto tras el inesperado fallecimiento de Yeison Jiménez, una pérdida que llevó a Jhonny Rivera, colega del cantante, a despedirse con un emotivo mensaje.

¿Cuál fue el emotivo mensaje que le dedicó Jhonny Rivera a Yeison Jiménez?

Ya son varias las reacciones de varios colegas del intérprete de 'Vete' que se han pronunciado por medio de las redes sociales para lamentar su fallecimiento.

Jhonny Rivera, cantante de música popular
Jhonny Rivera despidió a su amigo Yeison Jiménez con un emotivo mensaje. (Foto: Canal RCN)

Uno de ellos ha sido Jhonny Rivera, quien por medio de su cuenta de Instagram, donde suma más de tres millones de fans, ha publicado un post donde aparece junto al artista de 34 años lamentando su partida.

Dios te tenga en su santa gloria mi hermano, no logro asimilar que te hayas ido tan pronto. Esto es inexplicable, tantos sueños por cumplir, no puede ser, qué tristeza tan grande", escribió.

Asimismo, Rivera, quien colaboró con el cantante, uno de los éxitos más escuchados, 'Siga bebiendo', expresó que sentía una tristeza por los hijos, esposa y equipo de Yeison.

El vacío es enorme, no hay palabras", concluyó.

¿Cómo murió Yeison Jiménez?

En la tarde de este 10 de enero, las autoridades confirmaron que la aeronave en la que viajaban seis personas, incluido el artista, se estrelló en la vereda La Romerita, en la vía que conecta Paipa con Duitama, en Boyacá.

Yeison Jiménez se dirigía a Marinilla, Antioquia, donde tenía prevista una presentación para su público paisa.

Yeison Jiménez, cantante de música popular
Yeison Jiménez falleció en un accidente aéreo mientras se dirigía a Marinilla, Antioquia, donde tenía una presentación programada. (Foto: Eva Marie Uzcategui / AFP)

¿Cómo reaccionaron en redes al mensaje de Jhonny Rivera tras el fallecimiento de Yeison Jiménez?

Múltiples celebridades como fans del cantante pereirano acudieron en medio de los comentarios del post que publicó, para enviar sus condolencias a la familia y lamentar lo sucedido.

Varios de ellos incluso dejaron ver su sorpresa y manifestaron que esperaban que todo fuera una mentira.

Ojalá todo sea un sueño, que mañana despertemos y Yeison esté vivo", "Solo pienso es su esposa, e hijos y familia, qué dura noticia" y "Dios lo tenga en su gloria", fueron solo algunos de los comentarios que dejaron.

