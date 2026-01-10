Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Cuál fue la última presentación de Yeison Jiménez y hacia dónde se dirigía? El cantante tenía varias presentaciones programadas

Unas horas antes del accidente, Yeison Jiménez se presentó en un municipio de Santander. Él mismo subió algunos videos de ese show.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo
Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo. (Foto del Canal RCN)

En la tarde de este sábado 10 de enero, Colombia se vistió de luto al conocer que el cantante Yeison Jiménez falleció luego de un accidente aéreo. La información que se reveló es que el artista de música popular viajaba en una avioneta y esta se habría accidentado entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá.

¿Cuál fue la última presentación de Yeison Jiménez?

Horas antes el propio intérprete de “Te deseo lo mejor” y “Mil gracias te doy” había publicado videos de lo que fue su última presentación musical.

Última publicación de Yeison Jiménez antes de morir.
Última publicación de Yeison Jiménez antes de morir | Foto del Canal RCN

Yeison Jiménez había empezado el 2026 con una pequeña gira nacional que arrancó el 3 de enero en Palermo, Huila. Luego visitó Caldas. El 9 de enero se presentó en Málaga, Santander, y se dirigía para Marinilla, Antioquia.

También tenía planeados shows en Miraflores y San Luis de Gaceno (Boyacá), Cali (Valle del Cauca), y Morales (Bolívar).

“Pa empezar como se debe el año, feliz 32 de diciembre”, escribió el cantante en el post en el que anunciaba sus presentaciones del primer mes del 2026.

En sus stories de Instagram, se ve al cantante emocionado sobre la tarima interpretando algunos de sus mayores éxitos como “Potranca de corral”.

¿Cuál fue el último mensaje en redes de Yeison Jiménez?

En la mañana de este 10 de enero, Yeison Jiménez realizó un publicación que ahora suma miles de mensajes de seguidores que lamentan lo sucedido.

En este, el cantante compartió imagénes de una presentación y sobre este una frase que no se ha dejado de compatir: “Siempre humilde porque lo que Dios da, también lo puede quitar”.

Así reaccionó Jessi Uribe tras el fallecimiento de Yeison Jiménez
Jessi Uribe impacta con sentidas palabras luego de conocerse la muerte de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo fue el accidente aéreo en el que Yeison Jiménez perdió la vida?

La Aeronáutica Civil confirmó el accidente y la Gobernación de Boyacá informó los nombres de los pasajeros que perdieron la vida en este:

"Se ha confirmado el siniestro de una aeronave con matrícula N325FA en el sector comprendido entre Paipa y Duitama. La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín", publicó la Aerocivil.

Con el comunicado de la Gobernación se confirmó la muerte del cantante, así como del capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Omar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

