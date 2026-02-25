Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Paola Jara sorprende al revelar cómo fueron las primeras vacaciones de su hija Emilia

Paola Jara llamó la atención en redes sociales al mostrar cómo disfrutó de sus vacaciones junto a su hija Emilia y Jessi Uribe.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Paola Jara llamó la atención al revelar cómo fueron las primeras vacaciones de su hija
Paola Jara mostró las primeras vacaciones de su hija / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Paola Jara se posicionó en el centro de la conversación digital luego de presumir algunos momentos de sus vacaciones familiares. La cantante llamó la atención de sus fans tras mostrar cómo disfruta junto a su hija Emilia y Jessi Uribe.

Artículos relacionados

¿A dónde viajó Paola Jara en vacaciones?

Las vacaciones de Paola Jara y su familia han llamado la atención por el significado que tienen: llevar a su hija Emilia a conocer el mar por primera vez. Según comentaron, mientras Jessi conoció la playa a los 16 años, su hija lo hace con apenas meses de nacida.

¿A dónde viajó Paola Jara en vacaciones?
Paola Jara presume sus vacaciones / (Foto de AFP)

Aunque suelen frecuentar destinos como la Riviera Maya o las Bahamas, en esta ocasión se les ha visto disfrutando de playas paradisíacas. Los internautas afirman que posiblemente se trate del Caribe o México.

Artículos relacionados

¿Qué compartió Paola Jara de sus vacaciones?

A través de su cuenta de Instagram, Paola Jara publicó varias fotos y videos donde se le ve disfrutando de la playa junto a su hija Emilia y su pareja, Jessi Uribe. Las imágenes muestran momentos de juego, descanso y convivencia familiar, captando la atención de sus seguidores.

“Y así terminaron mis vacas, con unas empanaditas saladas, bronceado y mucha recargaaaa de amor y energía para mi regreso”.

Aunque sus seguidores destacaron la cercanía de la familia, lo que más llamó la atención fue la figura de Paola Jara. A través de comentarios, destacaron que su cuerpo refleja disciplina, pues, tras solo algunos meses de haber dado a luz, luce "como si nada".

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Paola Jara sobre su maternidad?

Paola Jara ha descrito la llegada de su hija Emilia, nacida a finales de 2025, como una "bendición grandísima" que transformó su vida. La cantante reveló que vive su maternidad con felicidad y gratitud, destacando el crecimiento interior y la nueva sensibilidad que le ha traído esta etapa.

¿Qué ha dicho Paola Jara sobre su maternidad?
Paola Jara revela detalles sobre su maternidad / (Foto de AFP)

Junto a Jessi Uribe, decidió proteger la privacidad de Emilia. Durante los primeros meses evitó mostrar el rostro de la bebé y compartió con sus seguidores algunos desafíos del posparto, como dolores de espalda y desaliento.

A pocos meses de dar a luz, Paola retomó su carrera musical y su vida fit, reconociendo la dificultad de dejar a su bebé en casa, pero motivada por sus sueños.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jesaaelys Ayala presume su embarazo Daddy Yankee

Hija de Daddy Yankee sorprendió en redes al presumir su pancita de embarazada

Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, conmovió a sus fans en redes sociales tras presumir su pancita de embarazada.

Luis Alfonso divierte a sus seguidores en redes Talento nacional

Luis Alfonso divierte a sus seguidores al compartir su nueva faceta como futbolista

Luis Alfonso sorprende a sus seguidores al compartir su nueva faceta como futbolista. Sus jugadas llamaron la atención en redes.

El conmovedor paso que dio la mamá de B-King tras su fallecimiento Talento nacional

Mamá de B-King tomó emotiva decisión tras cinco meses de la muerte del cantante

Madre de B-King sorprendió al tomar una emotiva decisión tras cinco meses de la muerte del cantante urbano.

Lo más superlike

Lady Noriega se fue contra Manuela Gómez La casa de los famosos

Así quedó la placa parcial de La casa de los famosos: Lady Noriega se fue contra Manuela Gómez

La placa parcial de la séptima semana de La casa de los famosos Colombia quedó definida y Lady Noriega usó un inesperado poder que perjudicó a Manuela Gómez.

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida Pipe Bueno

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida, ¿de qué trata?

Así transformó una fotógrafa a una vendedora ambulante en modelo Viral

EN VIDEO: fotógrafa colombiana transforma a vendedora ambulante en una top model y se hace viral

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?

Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija Christian Nodal

Christian Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija: “Mi distancia no es abandono”