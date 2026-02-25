Paola Jara sorprende al revelar cómo fueron las primeras vacaciones de su hija Emilia

Paola Jara se posicionó en el centro de la conversación digital luego de presumir algunos momentos de sus vacaciones familiares. La cantante llamó la atención de sus fans tras mostrar cómo disfruta junto a su hija Emilia y Jessi Uribe.

¿A dónde viajó Paola Jara en vacaciones?

Las vacaciones de Paola Jara y su familia han llamado la atención por el significado que tienen: llevar a su hija Emilia a conocer el mar por primera vez. Según comentaron, mientras Jessi conoció la playa a los 16 años, su hija lo hace con apenas meses de nacida.

Paola Jara presume sus vacaciones / (Foto de AFP)

Aunque suelen frecuentar destinos como la Riviera Maya o las Bahamas, en esta ocasión se les ha visto disfrutando de playas paradisíacas. Los internautas afirman que posiblemente se trate del Caribe o México.

¿Qué compartió Paola Jara de sus vacaciones?

A través de su cuenta de Instagram, Paola Jara publicó varias fotos y videos donde se le ve disfrutando de la playa junto a su hija Emilia y su pareja, Jessi Uribe. Las imágenes muestran momentos de juego, descanso y convivencia familiar, captando la atención de sus seguidores.

“Y así terminaron mis vacas, con unas empanaditas saladas, bronceado y mucha recargaaaa de amor y energía para mi regreso”.

Aunque sus seguidores destacaron la cercanía de la familia, lo que más llamó la atención fue la figura de Paola Jara. A través de comentarios, destacaron que su cuerpo refleja disciplina, pues, tras solo algunos meses de haber dado a luz, luce "como si nada".

¿Qué ha dicho Paola Jara sobre su maternidad?

Paola Jara ha descrito la llegada de su hija Emilia, nacida a finales de 2025, como una "bendición grandísima" que transformó su vida. La cantante reveló que vive su maternidad con felicidad y gratitud, destacando el crecimiento interior y la nueva sensibilidad que le ha traído esta etapa.

Paola Jara revela detalles sobre su maternidad / (Foto de AFP)

Junto a Jessi Uribe, decidió proteger la privacidad de Emilia. Durante los primeros meses evitó mostrar el rostro de la bebé y compartió con sus seguidores algunos desafíos del posparto, como dolores de espalda y desaliento.

A pocos meses de dar a luz, Paola retomó su carrera musical y su vida fit, reconociendo la dificultad de dejar a su bebé en casa, pero motivada por sus sueños.