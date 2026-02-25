Luis Alfonso divierte a sus seguidores al compartir su nueva faceta como futbolista

Luis Alfonso sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir videos de su reciente incursión en el fútbol. Sus jugadas no pasaron desapercibidas y generaron todo tipo de comentarios en internet.

¿Por qué Luis Alfonso llamó la atención en redes?

A través de sus redes, Luis Alfonso sorprendió al compartir una faceta que pocos conocían.

El cantante compartió un video en el cual se le ve jugando microfútbol, intentando dominar el balón y mostrando movimientos que combinan entusiasmo con algo de torpeza, lo que provocó las risas de sus seguidores.

"Muy feliz de haber compartido con mi fanaticada y mis colegas el crack que llevo por dentro ⚽️😂", escribió

En la grabación, se puede notar cómo se divierte mientras practica pases y tiros improvisados. Tras un gol que finaliza el video, los fans destacan que, más allá de su talento musical, el cantante también está dispuesto a explorar nuevas actividades y a compartir momentos divertidos con su audiencia.

¿Qué ha dicho Luis Alfonso sobre el fútbol?

En varias entrevistas, Luis Alfonso ha revelado que no es muy fanático de este deporte. El cantante afirma que, aunque en ocasiones lo practica por diversión, no se reconoce como hincha de algún equipo en específico.

Luis Alfonso habla de su afinidad por el fútbol / (Foto del Canal RCN y Freepik)

En redes recuerdan que, en una ocasión, el cantante se animó a armar su propia selección nacional, pero de cantantes.

En su "equipo" incluyó a figuras como Jessi Uribe, Yeison Jiménez y Jhonny Rivera, bromeando con que muchos de los grandes quedarían en la banca porque él sería el delantero estrella.

¿Cuáles son los proyectos de Luis Alfonso?

Luis Alfonso se encuentra en un momento significativo de su carrera, con proyectos que abarcan grandes giras y lanzamientos musicales. Tras el éxito de su concierto en el Estadio El Campín de Bogotá en 2025, el artista ha llevado este festival a otras ciudades.

Luis Alfonso revela detalles de sus proyectos / (Foto de AFP)

El cantante ha destacado que sigue consolidando su presencia en el género con colaboraciones junto a otros grandes exponentes, mostrando que, mientras se divierte y comparte momentos cercanos con sus fans, también mantiene firme su compromiso con la música.