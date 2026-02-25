Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Luis Alfonso divierte a sus seguidores al compartir su nueva faceta como futbolista

Luis Alfonso sorprende a sus seguidores al compartir su nueva faceta como futbolista. Sus jugadas llamaron la atención en redes.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Luis Alfonso divierte a sus seguidores en redes
Luis Alfonso comparte su faceta como futbolista / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Luis Alfonso sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir videos de su reciente incursión en el fútbol. Sus jugadas no pasaron desapercibidas y generaron todo tipo de comentarios en internet.

Artículos relacionados

¿Por qué Luis Alfonso llamó la atención en redes?

A través de sus redes, Luis Alfonso sorprendió al compartir una faceta que pocos conocían.

El cantante compartió un video en el cual se le ve jugando microfútbol, intentando dominar el balón y mostrando movimientos que combinan entusiasmo con algo de torpeza, lo que provocó las risas de sus seguidores.

"Muy feliz de haber compartido con mi fanaticada y mis colegas el crack que llevo por dentro ⚽️😂", escribió

En la grabación, se puede notar cómo se divierte mientras practica pases y tiros improvisados. Tras un gol que finaliza el video, los fans destacan que, más allá de su talento musical, el cantante también está dispuesto a explorar nuevas actividades y a compartir momentos divertidos con su audiencia.

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Luis Alfonso sobre el fútbol?

En varias entrevistas, Luis Alfonso ha revelado que no es muy fanático de este deporte. El cantante afirma que, aunque en ocasiones lo practica por diversión, no se reconoce como hincha de algún equipo en específico.

¿Qué ha dicho Luis Alfonso sobre el fútbol?
Luis Alfonso habla de su afinidad por el fútbol / (Foto del Canal RCN y Freepik)

En redes recuerdan que, en una ocasión, el cantante se animó a armar su propia selección nacional, pero de cantantes.

En su "equipo" incluyó a figuras como Jessi Uribe, Yeison Jiménez y Jhonny Rivera, bromeando con que muchos de los grandes quedarían en la banca porque él sería el delantero estrella.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los proyectos de Luis Alfonso?

Luis Alfonso se encuentra en un momento significativo de su carrera, con proyectos que abarcan grandes giras y lanzamientos musicales. Tras el éxito de su concierto en el Estadio El Campín de Bogotá en 2025, el artista ha llevado este festival a otras ciudades.

¿Cuáles son los proyectos de Luis Alfonso?
Luis Alfonso revela detalles de sus proyectos / (Foto de AFP)

El cantante ha destacado que sigue consolidando su presencia en el género con colaboraciones junto a otros grandes exponentes, mostrando que, mientras se divierte y comparte momentos cercanos con sus fans, también mantiene firme su compromiso con la música.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jesaaelys Ayala presume su embarazo Daddy Yankee

Hija de Daddy Yankee sorprendió en redes al presumir su pancita de embarazada

Jesaaelys Ayala, hija de Daddy Yankee, conmovió a sus fans en redes sociales tras presumir su pancita de embarazada.

Paola Jara llamó la atención al revelar cómo fueron las primeras vacaciones de su hija Paola Jara

Paola Jara sorprende al revelar cómo fueron las primeras vacaciones de su hija Emilia

Paola Jara llamó la atención en redes sociales al mostrar cómo disfrutó de sus vacaciones junto a su hija Emilia y Jessi Uribe.

El conmovedor paso que dio la mamá de B-King tras su fallecimiento Talento nacional

Mamá de B-King tomó emotiva decisión tras cinco meses de la muerte del cantante

Madre de B-King sorprendió al tomar una emotiva decisión tras cinco meses de la muerte del cantante urbano.

Lo más superlike

Lady Noriega se fue contra Manuela Gómez La casa de los famosos

Así quedó la placa parcial de La casa de los famosos: Lady Noriega se fue contra Manuela Gómez

La placa parcial de la séptima semana de La casa de los famosos Colombia quedó definida y Lady Noriega usó un inesperado poder que perjudicó a Manuela Gómez.

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida Pipe Bueno

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida, ¿de qué trata?

Así transformó una fotógrafa a una vendedora ambulante en modelo Viral

EN VIDEO: fotógrafa colombiana transforma a vendedora ambulante en una top model y se hace viral

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?

Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija Christian Nodal

Christian Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija: “Mi distancia no es abandono”