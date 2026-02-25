Luisa Fernanda W rompe el silencio y envía un contundente mensaje a las personas envidiosas

Luisa Fernanda W llamó la atención de sus seguidores al mostrarse molesta en redes. La creadora de contenido rompió el silencio para hablar sobre algunos rumores que le generan incomodidad.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre los comentarios en redes?

En sus historias, Luisa Fernanda W expresó su molestia frente a los comentarios envidiosos de algunas mujeres hacia otras. Según la influenciadora, varias personas inventan información sobre ella, especialmente sobre procedimientos estéticos que no se ha realizado.

Luisa Fernanda W responde a los comentarios en redes / (Foto del Canal RCN)

Luisa afirmó que nunca ha ocultado sus procedimientos estéticos y que ha sido transparente al hablar de los cambios físicos que se ha realizado.

"¿Por qué sacan tanto cuento? De verdad, gracias a Dios, yo toda mi vida he tenido un muy bonito cuerpo por genética", destacó.

La creadora de contenido enfatizó que su intención no es juzgar a otras mujeres sobre sus decisiones estéticas, pero sí criticó la actitud de quienes inventan historias o critican a otras sin conocer los hechos.

¿Cuál es el mensaje de Luisa Fernanda W sobre la envidia?

Luisa señaló que los comentarios negativos y los cuentos inventados surgen de la envidia y del hábito de criticar a otras mujeres. Según ella, es importante que cada persona cuide de sí misma, se ame y respete, y no se enfoque en juzgar a los demás.

La influenciadora insistió en que todas las mujeres tienen belleza a su manera, con diferentes atributos y procesos personales, y que la clave está en aceptarse y valorarse.

Ámense, cuídense, aliméntense bien, hagan ejercicio, dejen de estar criticando el cuerpo de otras.

Luisa Fernanda W compartió una reflexión sobre la envidia / (Foto de AFP)

¿Qué recomendaciones compartió Luisa Fernada W?

Luisa Fernanda W recomendó a sus seguidoras dejar de enfocarse en los cuerpos de otras mujeres. Además, enfatizó que, aunque no todas las personas tienen la misma genética ni los mismos procesos de transformación corporal, cada una tiene aspectos que la hacen especial.

Con esto, Luisa envió un llamado claro a la reflexión y a valorar la diversidad femenina en todas sus formas. Su mensaje llamó la atención en redes, donde los internautas compartieron su mensaje, no sin antes destacar la molestia con la que lo compartió.