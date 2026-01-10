Murió Yeison Jiménez: su última publicación en redes: “lo que Dios da, también lo puede quitar”

En las últimas horas se conoció la lamentable noticia, que tiene al mundo de la música popular colombiana de luto, del fallecimiento del cantante cafetero Yeison Jiménez, debido a un siniestro aéreo en el municipio de Paipa, Boyacá en que otras tres personas también habrían perdido la vida.

¿Cómo falleció Yeison Jiménez?

Lo que se sabe hasta el momento por declaraciones de las autoridades locales es que la avioneta relacionada con el equipo del cantante se habría estrellado y, posteriormente, incendiado, sin conocer las causas iniciales del accidente.

Muchos internautas se dirigieron entonces a las redes sociales de Jiménez para darle un último adiós representativo de manera virtual en sus últimas publicaciones.

Colombia lamenta la muerte de Yeison Jiménez y compañeros tras accidente aéreo. Foto Canal RCN/Freepik

¿Qué fue lo último que publicó Yeison Jiménez en su cuenta oficial de Instagram?

Con más de 5 millones de seguidores, en su cuenta de Instagram, Yeison Jiménez hizo su última publicación hace apenas 7 horas, al medio día de este sábado 10 de enero, y se trata de uno de sus videos cantando en un concierto con una frase que parece tomar mucho sentido en este momento.

“Siempre humilde porque lo que Dios da, también lo puede quitar”

En cuanto a sus historias de esta misma red social, Yeison Jiménez se conectó incluso más recientemente, a las 4 de la tarde del día de hoy, y publicó algunos de sus mejores momentos en el último show que dio en su vida: en Málaga, Santander. Incluso uno de esos momentos se vuelve significativo porque el hombre se despide de sus fans sin saber que lo haría para siempre.

¿Cómo fue la vida de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez fue un cantante y compositor colombiano de música popular, nacido el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, que se destacó por una historia de superación y una carrera construida desde muy joven. Creció en un entorno humilde y desde niño participó en festivales, trabajando luego en Bogotá en distintos oficios mientras cantaba en plazas y buses. A los 13 años comenzó a escribir sus propias canciones y logró consolidarse profesionalmente con su estilo auténtico, letras emotivas y vivencias personales.

Fue autor de decenas de canciones y se posicionó como uno de los principales exponentes de la música popular colombiana contemporánea, con éxitos como Aventurero, Ni Tengo Ni Necesito y Por Qué la Envidia, alcanzando reconocimiento nacional e internacional y conectando profundamente con el público por su cercanía y autenticidad.