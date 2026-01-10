Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Murió Yeison Jiménez: su última publicación en redes: “lo que Dios da, también lo puede quitar”

La última vez que el cantante Yeison Jiménez se conectó con sus seguidores de redes fue a las 4 de la tarde de este sábado 10 de enero.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Última publicación de Yeison Jiménez antes de morir.
Última publicación de Yeison Jiménez antes de morir | Foto del Canal RCN

En las últimas horas se conoció la lamentable noticia, que tiene al mundo de la música popular colombiana de luto, del fallecimiento del cantante cafetero Yeison Jiménez, debido a un siniestro aéreo en el municipio de Paipa, Boyacá en que otras tres personas también habrían perdido la vida.

Artículos relacionados

¿Cómo falleció Yeison Jiménez?

Lo que se sabe hasta el momento por declaraciones de las autoridades locales es que la avioneta relacionada con el equipo del cantante se habría estrellado y, posteriormente, incendiado, sin conocer las causas iniciales del accidente.

Muchos internautas se dirigieron entonces a las redes sociales de Jiménez para darle un último adiós representativo de manera virtual en sus últimas publicaciones.

Colombia lamenta la muerte de Yeison Jiménez y compañeros tras accidente aéreo.
Colombia lamenta la muerte de Yeison Jiménez y compañeros tras accidente aéreo. Foto Canal RCN/Freepik

¿Qué fue lo último que publicó Yeison Jiménez en su cuenta oficial de Instagram?

Con más de 5 millones de seguidores, en su cuenta de Instagram, Yeison Jiménez hizo su última publicación hace apenas 7 horas, al medio día de este sábado 10 de enero, y se trata de uno de sus videos cantando en un concierto con una frase que parece tomar mucho sentido en este momento.

“Siempre humilde porque lo que Dios da, también lo puede quitar”

En cuanto a sus historias de esta misma red social, Yeison Jiménez se conectó incluso más recientemente, a las 4 de la tarde del día de hoy, y publicó algunos de sus mejores momentos en el último show que dio en su vida: en Málaga, Santander. Incluso uno de esos momentos se vuelve significativo porque el hombre se despide de sus fans sin saber que lo haría para siempre.

¿Cómo fue la vida de Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez fue un cantante y compositor colombiano de música popular, nacido el 26 de julio de 1991 en Manzanares, Caldas, que se destacó por una historia de superación y una carrera construida desde muy joven. Creció en un entorno humilde y desde niño participó en festivales, trabajando luego en Bogotá en distintos oficios mientras cantaba en plazas y buses. A los 13 años comenzó a escribir sus propias canciones y logró consolidarse profesionalmente con su estilo auténtico, letras emotivas y vivencias personales.

Artículos relacionados

Fue autor de decenas de canciones y se posicionó como uno de los principales exponentes de la música popular colombiana contemporánea, con éxitos como Aventurero, Ni Tengo Ni Necesito y Por Qué la Envidia, alcanzando reconocimiento nacional e internacional y conectando profundamente con el público por su cercanía y autenticidad.

Yeison Jiménez
Yeison Jiménez falleció en la tarde del sábado 10 de enero de 2026 | Foto del Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Salen a la luz los nombres de quienes murieron con Yeison Jiménez en el accidente aéreo Yeison Jiménez

Revelan los nombres de las otras personas que fallecieron junto a Yeison Jiménez en el accidente aéreo

Autoridades confirmaron que otras cinco personas fallecieron junto a Yeison Jiménez en el accidente aéreo.

Yeison Jiménez y los conciertos que le quedaron pendientes en el 2026 Yeison Jiménez

Yeison Jiménez: esta fue la última promesa que no logró cumplir en Bogotá

Yeison Jiménez estaba a pocos meses de cumplir uno de sus más grandes sueños en su carrera musical.

Yeison Jiménez relató un sueño inquietante sobre un accidente aéreo. Yeison Jiménez

Yeison Jiménez habría tenido un sueño premonitorio antes de morir en avioneta

Yeison Jiménez habría hablado recientemente de sueños premonitorios y señales que anticipaban un accidente aéreo.

Lo más superlike

Así reaccionó Jessi Uribe tras el fallecimiento de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Jessi Uribe no pudo contener el llanto y así despidió a Yeison Jiménez: “nos vemos arriba”

Jessi Uribe expresó su dolor por la muerte de Yeison Jiménez con un mensaje lleno de fe y recuerdos compartidos.

Las redes reaccionan a un video de Carlos Villagrán. Talento internacional

Carlos Villagrán divide opiniones tras broma viral durante encuentro con un niño

El actor Salvador Zerboni contó su drama tras perder la audición del oído izquierdo. Viral

Exparticipante de La casa de los famosos perdió la audición de un oído: relató su drama

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas

Sara Uribe destapa si La casa de los famosos es real o puro show La casa de los famosos

Sara Uribe destapó la verdad y reveló si en La casa de los famosos Colombia la convivencia es real