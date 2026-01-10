Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Yeison Jiménez falleció tras sufrir un grave accidente de avioneta en Paipa

Yeison Jiménez murió tras un accidente de avioneta ocurrido en Paipa, Boyacá, según versiones oficiales.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Colombia lamenta la muerte de Yeison Jiménez y compañeros tras accidente aéreo.
Colombia lamenta la muerte de Yeison Jiménez y compañeros tras accidente aéreo. Foto Canal RCN/Freepik

Una tragedia aérea sacudió este sábado 10 de enero del 2026 en Paipa, Boyacá, cuando una avioneta que transportaba al cantante de música popular Yeison Jiménez y a varias personas de su equipo se estrelló pocos instantes después de despegar.

¿Qué ocurrió exactamente en Paipa con el vuelo de Yeison Jiménez?

El vuelo, de tipo chárter, había partido desde un aeropuerto local con rumbo inicialmente al aeropuerto de Medellín, y desde allí estaba previsto que continuara hacia Marinilla, donde el artista tenía programado un concierto para esta noche.

Yeison Jiménez falleció en un accidente de avioneta, confirman medios oficiales. / (Foto del Canal RCN)

Sin embargo, la aeronave no alcanzó la altitud requerida y, tras un fallido ascenso, se precipitó en llamas en un potrero cercano al final de la pista, consumiéndose casi en su totalidad.

El siniestro fue reportado por personal del mismo aeropuerto y por testigos que se encontraban en los alrededores, de inmediato se activaron los equipos de emergencia de Paipa y municipios cercanos, quienes se desplazaron al lugar del accidente para atender la situación.

No obstante, al llegar encontraron la aeronave totalmente envuelta en fuego y restos humanos entre los escombros, lo que impidió toda posibilidad de rescate con vida.

Las labores de los bomberos y de los organismos de socorro continuaron mientras comenzaban las labores de identificación de las víctimas.

¿Quiénes perdieron la vida en el accidente en Paipa?

Versiones oficiales y fuentes cercanas a la producción del artista confirmaron a este medio que en el avión viajaban al menos seis personas, Yeison Jiménez y cinco acompañantes que, según las primeras informaciones, serían músicos y colaboradores cercanos del cantante.

Todas estas personas fallecieron en el acto o poco después debido a la magnitud del impacto y las graves quemaduras, la noticia ha generado conmoción entre seguidores de la música popular, y los ciudadanos de múltiples regiones del país que conocían el trabajo del intérprete y su equipo.

Yeison Jiménez, oriundo de Manzanares, Caldas, era una figura reconocida en el género por sus trabajos discográficos y por la energía que imprimía en cada una de sus presentaciones en vivo, su partida repentina ha sido recibida con dolor por parte de familiares, amigos y colegas, muchos de los cuales han expresado su consternación a través de redes sociales.

Los nombres del grupo de colaboradores que viajaban con él, aún no han sido divulgados oficialmente por las autoridades que se encuentran en el proceso de notificar a los familiares y completar la identificación formal de los cuerpos.

¿Qué se sabe sobre las causas del accidente en el que falleció Yeison Jiménez?

Aunque la investigación apenas comienza, los primeros datos recogidos por las autoridades aeronáuticas señalan que la avioneta no logró ganar altura como era esperado tras su despegue desde Paipa.

Organismos como la Aeronáutica Civil y los grupos de investigación en accidentes aéreos han iniciado ya sus labores para determinar con precisión las causas que llevaron a esta fatal pérdida.

Las primeras versiones señalan que también murieron varios acompañantes de Yeison Jiménez, al parecer músicos. (AFP: Rodrigo Varela)

Mientras tanto, el país entero permanece consternado ante la confirmación de la muerte del cantante Yeison Jiménez y sus acompañantes, enviando mensajes de solidaridad a sus familias y recordando al artista por su aporte al folclor y la música popular colombiana.

