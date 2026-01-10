Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Exparticipante de La casa de los famosos perdió la audición de un oído: relató su drama

Una celebridad que pasó por La casa de los famosos relató el drama que vive tras una condición que lo dejó parcialmente sin audición.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
El actor Salvador Zerboni contó su drama tras perder la audición del oído izquierdo.
Un actor y exparticipante de La casa de los famosos quedó parcialmente sordo por una condición médica. Fotos: Freepik

Un reconocido actor que se desempeñó con éxito en la segunda temporada de La casa de los famosos relató el drama que vive tras perder la audición de uno de sus oídos, además, habló del gran apoyo que ha recibido de su familia en un momento tan complejo.

¿Qué actor y exparticipante de La casa de los famosos se quedó parcialmente sordo?

Se trata de Salvador Zerboni, un actor mexicano con amplia trayectoria en telenovelas y que ha hecho parte de distintos realities.

Artículos relacionados

Zerboni, a sus 45 años, ha participado en diferentes formatos televisivos y ha actuado en producciones como, ‘RBD, la familia’; ‘Decisiones’; ‘La Mariposa’, ‘La reina del sur’; ‘Abismo de pasión’, entre otras.

Sin embargo, actualmente vive un drama por cuenta de la pérdida de la audición de su oído izquierdo.

Zerboni relató a ‘People en español’ que todo empezó una noche cuando se disponía a descansar. Estaba listo para ir a dormir, pero de repente sintió un fuerte zumbido en el oído. No le dio mucha importancia, recuerda, pero después empezó a experimentar otros síntomas y finalmente se quedó sin escuchar por el oído izquierdo.

Fue horrible despertar cayéndome de la cama por el vértigo, sin poder abrir los ojos ni escuchar de un lado

Aunque enfrenta una condición médica, el actor y exparticipante de realities confirmó que no se alejará de la televisión.
Pese a su condición médica, el actor y exparticipante de realities, manifestó que seguirá involucrado en proyectos televisivos. Foto: Freepik

Salvador agregó que “no podía ni ir al baño. He tenido que aprender a abrir los ojos, voltearme, a mover la cabeza a la izquierda, arriba y abajo, aprender los movimientos rápidos, a correr otra vez. También he perdido la capacidad de atención, me distraigo porque no escucho bien”.

Artículos relacionados

Posteriormente, el actor fue diagnosticado con hipoacusia súbita, una condición que tiene como síntoma adicional el vértigo.

Pese a las dificultades que ha experimentado, Zerboni se mantiene tranquilo y confía en que en el futuro se curará. Igualmente, destacó que ha salido adelante gracias al apoyo de sus padres y de su pareja, Marcela Ruiz.

El mexicano adelanta un tratamiento especial y una serie de terapias para salir adelante, por lo que confía en que podrá oír de nuevo, además, se ha adaptado poco a poco a su nueva condición.


Zerboni, quien participó en la más reciente edición de La casa de los famosos All-Stars, donde fue el primer eliminado, se prepara para un nuevo proyecto televisivo y dijo que no oír parcialmente no es un impedimento para seguir adelante con sus planes profesionales.

¿Qué es hipoacusia súbita, condición que dejó parcialmente sordo al actor Salvador Zerboni?

Según explica el sitio médico especializado, Altiorem, la hipoacusia súbita, también conocida como sordera brusca, es una condición que hace perder la audición poco a poco en distintas frecuencias y en un lapso de 72 horas.

“Muchos pacientes notan la pérdida auditiva de forma instantánea al despertar por la mañana, otros lo perciben simplemente en el transcurso de unas horas”, reseñó Altiorem.

De acuerdo con Altiorem, la hipoacusia súbita puede presentarse en hombres y mujeres por igual.
La hipoacusia súbita, según el sitio médico Altiorem, afecta por igual a hombres y mujeres. Foto: Freepik

La enfermedad, según el sitio web, afecta por igual, tanto hombres como mujeres, y se puede producir a cualquier edad, aunque el rango más frecuente es a partir de los 40 años.

Artículos relacionados

Las causas de dicha condición son infecciones, problemas vasculares, tumoraciones, traumatismos, alteraciones metabólicas, entre otras.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Muere Beatriz González Talento nacional

¡Luto en el arte colombiano! Murió Beatriz González, una de las artistas más influyentes del país

Beatriz González falleció a los 93 años dejando una obra clave para comprender la memoria y la historia de Colombia.

Exjugador de fútbol muere repentinamente a los 30 años. Talento internacional

Luto en el deporte: exjugador de fútbol fallece a los 30 años durante un partido de baloncesto

Exfutbolista de 30 años murió de forma repentina mientras jugaba baloncesto, generando conmoción y mensajes de despedida en el deporte.

Los computadores que presentaron en el CES 2026 Tecnología

Los computadores más llamativos y futuristas que se presentaron en el CES 2026: así son

Pantallas dobles, diseños ultradelgados y nuevas formas de jugar, trabajar y crear contenido fueron protagonistas en el CES 2026.

Lo más superlike

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos como prevenirlas

Las principales razones por las que el corazón puede fallar, como en el caso del creador de contenido Yeferson Cossio.

Yina Calderón ya confesó que El Agropecuario es un hombre interesante. Yina Calderón

Asaf Torres confesó si está celoso tras revelarse que Yina tendría un romance con El Agropecuario

Maribel Guardia le dedicó un emotivo mensaje a su hijo en redes sociales. Celebrities

Maribel Guardia desempolvó foto de su hijo fallecido y le dedicó desgarrador mensaje

Sara Uribe destapa si La casa de los famosos es real o puro show La casa de los famosos

Sara Uribe destapó la verdad y reveló si en La casa de los famosos Colombia la convivencia es real

Jhonny Rivera confiesa se vio obligado a dejar su finca Jhonny Rivera

Jhonny Rivera confiesa el motivo por el que se vio obligado a dejar su finca: “Se me acabó la paz”