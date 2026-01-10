Exparticipante de La casa de los famosos perdió la audición de un oído: relató su drama

Un reconocido actor que se desempeñó con éxito en la segunda temporada de La casa de los famosos relató el drama que vive tras perder la audición de uno de sus oídos, además, habló del gran apoyo que ha recibido de su familia en un momento tan complejo.

¿Qué actor y exparticipante de La casa de los famosos se quedó parcialmente sordo?

Se trata de Salvador Zerboni, un actor mexicano con amplia trayectoria en telenovelas y que ha hecho parte de distintos realities.

Zerboni, a sus 45 años, ha participado en diferentes formatos televisivos y ha actuado en producciones como, ‘RBD, la familia’; ‘Decisiones’; ‘La Mariposa’, ‘La reina del sur’; ‘Abismo de pasión’, entre otras.

Sin embargo, actualmente vive un drama por cuenta de la pérdida de la audición de su oído izquierdo.

Zerboni relató a ‘People en español’ que todo empezó una noche cuando se disponía a descansar. Estaba listo para ir a dormir, pero de repente sintió un fuerte zumbido en el oído. No le dio mucha importancia, recuerda, pero después empezó a experimentar otros síntomas y finalmente se quedó sin escuchar por el oído izquierdo.

Fue horrible despertar cayéndome de la cama por el vértigo, sin poder abrir los ojos ni escuchar de un lado

Pese a su condición médica, el actor y exparticipante de realities, manifestó que seguirá involucrado en proyectos televisivos. Foto: Freepik

Salvador agregó que “no podía ni ir al baño. He tenido que aprender a abrir los ojos, voltearme, a mover la cabeza a la izquierda, arriba y abajo, aprender los movimientos rápidos, a correr otra vez. También he perdido la capacidad de atención, me distraigo porque no escucho bien”.

Posteriormente, el actor fue diagnosticado con hipoacusia súbita, una condición que tiene como síntoma adicional el vértigo.

Pese a las dificultades que ha experimentado, Zerboni se mantiene tranquilo y confía en que en el futuro se curará. Igualmente, destacó que ha salido adelante gracias al apoyo de sus padres y de su pareja, Marcela Ruiz.

El mexicano adelanta un tratamiento especial y una serie de terapias para salir adelante, por lo que confía en que podrá oír de nuevo, además, se ha adaptado poco a poco a su nueva condición.



Zerboni, quien participó en la más reciente edición de La casa de los famosos All-Stars, donde fue el primer eliminado, se prepara para un nuevo proyecto televisivo y dijo que no oír parcialmente no es un impedimento para seguir adelante con sus planes profesionales.

¿Qué es hipoacusia súbita, condición que dejó parcialmente sordo al actor Salvador Zerboni?

Según explica el sitio médico especializado, Altiorem, la hipoacusia súbita, también conocida como sordera brusca, es una condición que hace perder la audición poco a poco en distintas frecuencias y en un lapso de 72 horas.

“Muchos pacientes notan la pérdida auditiva de forma instantánea al despertar por la mañana, otros lo perciben simplemente en el transcurso de unas horas”, reseñó Altiorem.

La hipoacusia súbita, según el sitio médico Altiorem, afecta por igual a hombres y mujeres. Foto: Freepik

La enfermedad, según el sitio web, afecta por igual, tanto hombres como mujeres, y se puede producir a cualquier edad, aunque el rango más frecuente es a partir de los 40 años.

Las causas de dicha condición son infecciones, problemas vasculares, tumoraciones, traumatismos, alteraciones metabólicas, entre otras.